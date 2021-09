Sublime envol des corps avec 'Möbius' à l'Espace des Arts

2200 spectateurs, au total, ont vu à Chalon-sur-Saône ce spectacle époustouflant alliant prouesses techniques et poésie.

Si l'Espace des Arts avait terminé sa saison 2020/2021 en beauté avec 'Petit paysan tué', une pièce de théâtre d'une justesse remarquable que ce soit pour la mise en scène que pour le jeu d'acteur et avec 'Corps étranger', une production Scène nationale Chalon-sur-Saône, la reprise a été tout aussi exceptionnelle avec le spectacle 'Möbius' proposé du mercredi 8 septembre au samedi 11 septembre.



En effet, les 19 circassiens de la Cie XY en collaboration avec Rachid Ouramdane ont captivé le public avec un ballet aérien digne des "murmurations" hypnotisantes. Les spectateurs ont vu des hommes/femmes-totem s'élever pour mieux toucher le ciel, puis se séparer pour se retrouver et s'envoler comme une nuée d'oiseaux, virevolter, venir toucher de leurs ailes la cime des arbres ou encore plonger en piqué vers la terre ferme.



Force et légèreté, corps souples ou tendus habitent une chorégraphie captivante. L'espace se vide et se remplit mais laisse place, à coup sûr, à l'émerveillement et la surprise.



La Cie XY reviendra à l'Espace des Arts les 2 et 3 octobre 2021 pour un spectacle de cirque en espace urbain. En attendant ce rendez-vous, la Scène nationale propose un samedi très festif organisé avec les partenaires culturels chalonnais. Plus d'informations : https://www.espace-des-arts.com/



