COVID19 - Vers un allègement des restrictions sanitaires en Saône et Loire ?

En déplacement en Eure et Loire, Emmanuel Macron a évoqué un allègement des restrictions sanitaires, conformément à la dialectique gouvernementale tenue depuis des mois, se fondant sur le nombre d'hospitalisations et le taux d'incidence. Une quinzaine de départements dont la Saône et Loire affichent des indicateurs au vert. Au point que l'idée de lever toujours plus des restrictions sanitaires est sur la table. Des allégements qui pourraient concerner la présentation du pass sanitaire ou le port du masque en extérieur. Le gouvernement devrait temporiser encore quelques jours alors que la prochaine date butoir est fixée au 15 octobre, avec la fin de la gratuité des tests.

