AVIS DE DECES - Madame Marie-Jeanne BERTHAUD née THEVENOT

SAINT-MARCEL, THIONVILLE



Olivia, sa fille ;

Dorian, Emma ;

ses petits-enfants ;

Vincent, son gendre ;

Thérèse et Jean-Charles Lemonde,

Elisabeth et André Michelin,

Pascal et Valérie Thevenot,

ses soeurs, son frère, ses beaux-frères et belle-sœur ;

ses neveux et nièces ;

Odile et Jean-Michel Cahuet,

ses cousins

ont la tristesse de vous faire part du décès

Madame Marie-Jeanne BERTHAUD

née THEVENOT

dite « Mimi »

survenu à l'âge de 74 ans.

Ses obsèques seront célébrées

vendredi 17 septembre, à 15 h,

en l'église de Saint-Marcel.

Mimi repose à la chambre funéraire de Saint-Marcel,

à partir de ce mercredi 15 heures.

Fleurs naturelles seulement.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine,

et rappelle à votre souvenir

Pierre

son époux.