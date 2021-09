« Accordéons, Musiques et Chants » de Châtenoy le Royal prépare son nouveau spectacle du 20 novembre 2021

Enfin pourrions-nous dire ? Après un si long silence musical l’association « Accordéons, Musiques et Chants » de Châtenoy le Royal reprend le chemin de la salle de répétition du Centre Prévert situé derrière la mairie.

Un premier rendez-vous post pandémie pour tous les élèves des cours de chants animés par Sandrine Drigon et son choeur Studio Live qui, visiblement, n’attendait que ce moment pour se retrouver ensemble afin de mettre en place le nouveau spectacle autour d’un programme de 28 chansons ayant fait l’objet d’un spectacle des « Enfoirés ».

Ce rendez-vous était plus technique que musical puisqu’il s’agissait de bien mettre en place, pour chaque chanson, les chanteurs lesquels avaient au préalable fait leur choix d’interprétation solo ou groupe et d’affecter pour chacun un numéro de micro. La technique, au sein de l’association à toute son importance. On peut le comprendre quand le spectacle se joue, preuve de qualité et de sérieux dans ce travail artistique. Mais on le sait la qualité du professionnalisme de Sandrine et de Gilbert Drigon n’est plus à prouver.

Un nouveau spectacle pour l’automne

Ce groupe « cabaret » que dirige Sandrine va interprété, nous l’avons dit, un programme de 28 chansons sur la base d’un spectacle des « Enfoirés ». Le concert est prévu le samedi 20 novembre 2021 à la salle des fêtes de Châtenoy le Royal et ce sera l’occasion également de retrouvé des musiciens que l’on apprécient et qui accompagneront les chanteurs. Outre Sandrine Drigon au piano et la direction du choeur, nous retrouverons le « cousin » Gilbert Drigon au clavier; Fabrice Poulailier au synthé; Clément Drigon à la batterie; Christophe Berthenet et Joseph Bijon à la guitare. Que du bonheur !

Ben évidemment, info-chalon.com reviendra sur ce spectacle en son temps, pour le présenter afin que chacun puisse réserver la date du samedi 20 novembre 2021 à 20h30 pour le lever de rideau !

JC Reynaud