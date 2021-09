Les vendanges ont commencé dans le vignoble givrotin

Ces vendanges arrivent après une année 2021 compliquée

Pour Laurent Mouton, « après une année 2020 marquée par la canicule, celle de 2021 est tout aussi compliquée, sinon plus ».

Les viticulteurs ont en effet dû composer cette année avec le gel de printemps, et l'arrivée de maladies en fin d'été, liées à l'humidité, qui ont eu pour effet direct de minorer les rendements de l'ordre de 50% en rouge et de 75% en blanc.

Ce qui pour Laurent Mouton ne fait que confirmer une fois de plus le vieil adage bourguignon, « Année en 1, année de foin, mais année sans vin ».

Ceci étant, il en faut plus pour affoler ce viticulteur, qui est la 4ème génération à exploiter ce domaine familial, et qui dispose d'une certaine expérience, puisqu'il réalise cette année sa 22ème cuvée.

« Une belle équipe de vendangeurs, avec des gens motivés »

D'autant qu'il peut compter sur une équipe de fidèles vendangeurs, dont parmi eux, une personne qui en est à sa 55ème vendange avec le Domaine Mouton et une autre à sa 41ème !

Il n'a donc pas eu trop de difficultés pour former son équipe, contrairement à d'autres de ses confrères, qui étaient encore à la recherche de main d’œuvre ces derniers jours. Les vendanges 2021 s'effectuant en effet plus tardivement que celles des dernières années, ils n'ont malheureusement pas pu compter sur les étudiants, qui ont majoritairement repris les cours.

Un millésime 2021, plutôt intéressant :

Laurent Mouton estime que la vendange est « plutôt jolie, avec des raisins qui présentent une bonne concentration et une bonne acidité. On devrait aussi retrouver dans les vins de cette année, « un degré alcoolique plus proche des standards bourguignons, qui devrait tourner autour des 13°, contre plus de 15 en 2020. ».

Il précise néanmoins qu'« Il ne faut pas trop traîner pour vendanger. Car les dégâts, causés par le gel, ne nous ont pas permis de travailler les vignes comme d'habitude, ce qui a favorisé l'apparition de moisissures. Je ne serai donc rassuré, que lorsque toute ma récolte sera rentrée ! »