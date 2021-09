Le palmarès du 5ème Trail de la Chaume

15 kilomètres

Chez les féminines, c'est Manon Campano, qui est arrivée première en 1 heure 18 minutes et 45 secondes, suivie par Gwladys Gaudillère-Le Dain à 3 minutes et 3 secondes et Sarah Laugerotte à 9 minutes et 51 secondes. Voir notre photo ci-dessus

Chez les masculins, comme pour la 4ème édition, qui s'était déroulée en 2019, c'est Benjamin Petitjean, qui a remporté l'épreuve en 1 heure 5 minutes et 33 secondes.

Il a devancé Josselin Aberlenc de 5 secondes et Colin Saillet, et Rémi Giroud de 1 minute et 17 secondes.

8 kilomètres :

Chez les féminines, c'est Céline Cognard, qui était arrivée 3ème en 2019, qui l'a emporté en 46 minutes et 46 secondes, suivie par Aurélie Gagner-Boivin à 1 minute et 33 secondes, et Nadia Thevenet (absente sur la photo) à 2 minutes et 30 secondes.

Côté masculin, c'est Tom Barrault, qui l'a emporté en 34 minutes et 37 secondes, suivi par Nicolas Minazzi à 1 minute et 7 secondes et Enzo De Pizzol à 1 minute et 18 secondes.

Info-Chalon.com reviendra prochainement sur cette manifestation, qui a été copieusement arrosée !

Voici les photos des autres podiums :