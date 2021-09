Enterrement de vie de futurs mariés : Pour Nicolas et Emilie, c’est pour bientôt !

A Chalon-sur-Saône, de passage samedi, en début d’après midi, à la Brasserie ‘Le Saint Pierre’ à Chalon-sur-Saône (place de l’hôtel de Ville), info-chalon a croisé Emilie et Nicolas, des futurs mariés, entourés de leur famille et d’amis à l’occasion de leur enterrement de vie de futurs mariés.

Ce jeune couple a prévu de se marier le 22 septembre à Saint-Pierre-de-Bœuf (Loire).

Nicolas, cheminot à Feysin (69) et Emilie, comptable à Lyon, se connaissent depuis plus de 13 ans et ont confirmé que tout était prêt pour le grand jour !

Info-chalon souhaite tous ses vœux de bonheur aux futurs mariés !

JPB