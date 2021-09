Le don du sang mais aussi le don de soi

L’Etablissement Français du Sang (EFS) s’appuie en partie sur les Amicales locales de donneurs de sang, dont celle de Châtenoy le Royal que préside Christiane Tremoy, aidée lors des collectes par une équipe de dévoués bénévoles.

Pour cette collecte du 20 septembre 2021 ce sont 44 donneurs qui ont franchi la porte de la salle des fêtes de la commune. Une légère satisfaction de la part de la présidente d’autant que cette collecte a compté cette fois-ci un premier don.

Actuellement et dans les conditions sanitaires du moment il est demandé de prendre rendez-vous pour venir faire un don, mais il est possible d’être pris sans rendez-vous en fonction de l’affluence, ce qui a été possible pour cette collecte qui avait enregistré 40 réservations.

Avec un constat fait par la présidente Christiane Tremoy : « En ayant mis des collectes en fin d’après-midi ( 15h- 19h30) cela a amené une autre catégorie de donneurs. Des gens qui viennent pour bon nombre à la sortie du travail rendant la collecte plus cool et plus détendue pour tous. De plus pour nous avec le retour à la salle des fêtes c’est nettement mieux. »

D’autres formes de dons

Comme il a été fait part lors de la récente assemblée générale départementale des Amicales du Don du Sang, il y a aussi d’autres catégories de donneurs. En effet si le don du sang reste un acte majeur il y a aussi la possibilité de faire un don d’organe ou encore de moelle osseuse. Bien souvent le grand public ignore ces possibilités pour lesquelles les Amicales sont là pour donner de l’information ou servir de relais en direction de celles et ceux qui souhaiteraient faire ces autres gestes qui sauvent.

Informer les jeunes

Les conditions actuelles ne permettent plus de faire venir les élèves des groupes scolaires ou du collège pour s’informer et voir comment se passe une collecte de don du sang. Un façon concrète et visible de prouver que ce geste salvateur n‘a rien d’impossible et de contraignant. L’Amicale va recontacter les groupes scolaires et le collège Aragon pour remettre en place cette forme d’information, peut-être dans un premier temps par une visite dans les établissements. Cette démarche devrait être faite courant octobre.

En attendant il suffit de noter la date de la prochaine collecte le lundi 15 novembre 2021. Nous redonnerons les modalités de prise de rendez-vous.

JC Reynaud