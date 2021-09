Amazon recrute 12000 saisonniers en vue des fêtes de fin d'année

Communiqué de presse

À l’occasion de l’inauguration de son nouveau centre de distribution à Metz, Amazon annonce le recrutement de 12 000 salariés saisonniers, partout en France, pour la saison des fêtes de fin d’année. Les postes sont à pourvoir dans le réseau logistique français d’Amazon, qui comprend des centres de distribution, des centres de tri, et des agences de livraison de proximité.

Amazon recrute tout au long de l’année dans ses 33 sites logistiques français. L’an dernier, 1 500 salariés saisonniers, qui avaient rejoint Amazon pour la période des fêtes, ont vu leur expérience déboucher sur un emploi en CDI après les congés et l’entreprise entend poursuivre cette tendance cette année.

Les emplois proposés au sein d’Amazon comprennent des rémunérations et des avantages sociaux attractifs. Après 24 mois en CDI, le salaire d’un agent logistique est supérieur de 28% au SMIC, incluant un 13e mois de salaire. À cette rémunération s’ajoutent de nombreux avantages, comme l’attribution d’actions Amazon gratuites, des primes, des dispositifs de formation, ou encore des programmes pour accompagner le bien-être au travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

« Amazon se prépare à la saison des fêtes tout au long de l’année et les 12 000 salariés saisonniers qui nous rejoindront aideront à répondre à la demande de nombreux clients qui comptent sur nous à cette période », déclare Ronan Bolé, Président d’Amazon France Logistique.

Il ajoute : « Nous nous réjouissons d’accueillir ces nouveaux salariés dans nos équipes. Pour beaucoup d’entre eux, cette expérience pourra déboucher sur un emploi en CDI : Amazon aura créé plus de 3 000 nouveaux CDI en France cette année, et nous allons continuer à offrir des emplois de qualité et à favoriser l’égalité des chances dans les territoires, notamment par une convention avec Pôle Emploi ».

Marwein, salarié sur le centre de distribution d’Amazon à Boves (Picardie) explique : « Malgré mes compétences j’ai eu des difficultés à trouver un emploi. J’ai fini par postuler chez Amazon par hasard en décembre 2017 et après quatre mois en tant que saisonnier, j’ai été recruté en CDI. J’ai repris confiance en moi et le reste s’est fait naturellement : on m’a évalué sur ce que j'étais capable de faire, et quand je ne savais pas faire, Amazon m’a formé pour me permettre de valoriser mon potentiel. Aujourd’hui je suis responsable sécurité d’un site de 400 personnes ».

Les salariés qui rejoindront Amazon pendant la période des fêtes auront un rôle important pour aider à préparer, emballer et expédier les commandes des clients. Parallèlement à cette campagne de recrutements saisonniers, de nombreux postes sont proposés chez Amazon : d’ici la fin de l’année, Amazon aura créé plus de 3 000 nouveaux emplois en CDI dans ses bureaux parisiens, ses centres de distribution et ses agences de livraison de proximité en France.

Dans son enquête annuelle « Besoins en Main-d'Œuvre 2021 », Pôle Emploi révèle que les métiers de la logistique sont dans le top 10 des métiers les plus recherchés en France : « Le secteur de la logistique offre des opportunités pour tous les profils, que ce soit pour un premier emploi, une évolution de carrière ou une reconversion professionnelle. Plus de 75 000 embauches sont à pourvoir cette année en France pour des postes dans la manutention ou l’emballage, avec à la clef des perspectives d’emplois et de carrière à long terme ». Pôle Emploi s’associe à Amazon pour le recrutement des 12 000 postes à pourvoir dans les sites de l’entreprise pendant les fêtes.

En 2021, Amazon a reçu la certification Top Employer en France pour la deuxième année consécutive. Cette certification récompense la qualité de l’environnement de travail et des programmes de ressources humaines proposés par l’entreprise à tous ses salariés.

Pour postuler aux emplois saisonniers proposés par Amazon près de chez vous, consultez: travailleravecamazon.fr.

Pour en savoir plus sur l’environnement de travail chez Amazon, la diversité des emplois proposés, ou encore les possibilités de carrière, rendez-vous à l’adresse aboutamazon.fr/environnementdetravail. Des visites virtuelles en direct des centres de distribution d’Amazon sont également proposées à toute personne intéressée en s’inscrivant sur amazonfctours.com.