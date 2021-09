Le p’tit clin d’oeil sympathique du jour !

On connait le bien vivre de Vincent Bergeret, maire de Châtenoy le Royal. Les occasions de partager le verre de l’amitié sont pour lui un bon moment de partage et rencontres nécessaire. Le verre à la main il aime bien le tendre et trinquer avec qui est autour de lui.

Mais il lui arrive aussi d’avoir autre chose qu’un verre de vin blanc ( le rouge est inconnu à Châtenoy !), surpris en ce matin d’automne avec une tasse de café chaud histoire de mettre en route sa journée sur le terrain. Chose promise, chose due, Monsieur le Maire je vous avais prévenu de ce clin d’oeil du jour sympathique.

JCR