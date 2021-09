Le pass sanitaire prolongé finalement jusqu'à l'été 2022 ?

Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement a laissé entendre, à l'issue du Conseil des Ministres que l'instauration du pass sanitaire pourrait finalement durer jusqu'à l'été prochain. L'échéance du 15 novembre pourrait évoluer, évoquant "une part d'inconnue dans ce virus", "avec des raisons d'optimisme", "l'enjeu n'est pas de prolonger des mesures mais il faut se donner d'avoir des moyens de recourir à des mesures si nécessaires". Un projet de loi sera présenté au parlement avec l'idée de "Maintenir la possibilité d'y recourir pendant plusieurs mois" jusqu'à l'été 2022, soit après les élections législatives.

Pour le moment, en aucun cas, le porte-parole a fait état du maintien du pass sanitaire au-delà du 15 novembre, mais bien pris soin d'évoquer le fait que dans un contexte électoral, l'idée reste celle de pouvoir recourir à la remise du pass sanitaire si la situation sanitaire devait s'envenimer.

Une annonce pour le moins normale et qu'on ne peut que saluer. Par contre, il appartient au gouvernement de lever dès à présent les contraintes qui pèsent sur les secteurs géographiques où tous les indicateurs sont repassés au vert et dont les projections sont également favorables. Se garder une souplesse législative permettant en cas de rebond de réagir rapidement parait bien évidemment salutaire dans le contexte qu'on connait... mais attention à l'abus du maintien d'un système dont l'existence n'est plus en adéquation avec la réalité du terrain, en dehors de quelques exceptions.

Laurent Guillaumé