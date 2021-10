FNAC à Chalon - Pour Didier de Carli et Alain Rousselot-Pailley, "une sage décision" mais un camouflet pour l'entêtement du maire sur la Place de Gaulle

Les deux élus chalonnais saluent la décision de s'implanter rue Général Leclerc en lieu et place de la libraire Gibert... plutôt que de valider le projet de la Place de Gaulle.

Communiqué de presse

Nous saluons la décision de la FNAC de s’installer dans les locaux de la librairie Gibert Joseph et nous invitons les dirigeants de l’enseigne à travailler en partenariat avec les autres commerces chalonnais du même secteur d’activité.

Cette décision pragmatique, pleine de bon sens est la confirmation d’un mauvais projet pour Chalon dont le Maire en porte personnellement le fiasco en faisant perdre à la fois du temps à Chalon et la confiance des futurs investisseurs, mais surtout son entêtement a été une source de discorde inutile plutôt que de rechercher l’apaisement et l’atteinte d’un objectif commun.

Les procédures juridiques et les artifices administratifs par lesquels Gilles Platret justifiait ses positions n’ont pas résisté à la réalité économique et au désir d’un autre projet de centre – ville souhaité par de nombreux chalonnais. Nous n’oublions pas de féliciter tous ceux qui ont mené le combat juridique même perdu mais qui aura eu la vertu d’éclairer les esprits et de faire que la raison l’emporte.

Grâce à cette mobilisation, un nouveau projet est désormais possible pour la place du Général de Gaulle. Avec Pour Chalon Avec Vous, nous défendons l’idée d’une halle ouverte pour des producteurs locaux afin de favoriser les circuits courts mais l’essentiel est que le débat puisse enfin s’ouvrir !

Chalon est aujourd’hui au pied du mur avec de nombreux projets en attente pour lesquels nous avons depuis 7 années de « gestion Platret » aucune vision et aucune discussion.

Des locaux de l’ancien hôpital à la Banque de France en passant par les friches commerciales comme celle du Vox jusqu’au déménagement du musée Niepce et de l’utilisation des locaux laissés libre, sans compter l’aménagement stratégique de l’avenue Niepce, autant de projets et autant de questions pour lesquels nous demandons au Maire de Chalon de changer de méthode en faisant preuve de concertation avec toutes les forces vives de notre ville.



Didier De Carli

Alain Rousselot-Pailley

Conseillers municipaux d’opposition