Un résultat de sondage qui risque de mettre le feu à tous les états-majors politiques

A sept mois du premier tour des présidentielles, le sondage dévoilé ce mercredi va sans doute faire office d'une bombe au sein des états-majors politiques quelque soit le bord d'ailleurs. Pour la première fois, un sondage donne le polémiste "pas candidat" qualifié au 2e tour contre... Emmanuel Macron lui non plus pas encore officiellement candidat. Tous les candidats déclarés à la présidentielle sont dépassés dans le sondage en question. "Jamais un candidat n'a connu en si peu de temps, dans des mesures d'intentions de vote, une évolution telle que celle que connait Eric Zemmour", précise Harris Interactive (lire l'article).

On comprend dès lors mieux la propension d'un certain nombre de ténors du parti Les Républicains à courir sur le terrain de jeu d'Eric Zemmour et à orienter le débat du moment bien loin des vrais enjeux de la France de demain. Sauf qu'à ce petit jeu, la course est déjà perdue d'avance à moins que certains ambitieux décident de franchir le cap et de préparer l'étape d'après, lorsque Eric Zemmour officialisera sa candidature.

L.G