Edouard Philippe, l'incarnation des paradoxes

A moins de 7 mois du premier tour des élections présidentielles, l'annonce de la création du parti "Horizons" porté par l'ancien 1er Ministre Edouard Philippe porte en elle un certain nombre d'ambiguités, de stratégies et de paradoxes. A l'heure où l'aile droite de la droite est subjuguée par la dynamique portée par Eric Zemmour et que son aile centriste et modérée se sent déboussolée par les postures d'un certain nombre de cadres du parti, à l'image de la sortie cette semaine de Gilles Platret, la stratégie d'Edouard Philippe et en sous-marin d'Emmanuel Macron n'échappe à personne.

La stratégie d'implosion de la gauche en 2017 portée à droite en 2022

La stratégie qui avait été celle d'un certain nombre de cadres du PS en 2017, et qui avait permis de porter la victoire d'Emmanuel Macron est finalement un copié-collé pour l'édition 2022, mais cette fois-ci à droite. Seule composition politique sur l'échiquier susceptible de venir parasiter la réélection du Président de la République, la droite après son marasme et la candidature catastrophique de François Fillon en 2017 était en capacité de venir chambouler les ambitions présidentielles du clan Macron. Ca parait plus que jamais compromis à ce stade.

Les postures électoralistes à l'image de celle cette semaine de Gilles Platret, habitué des coups de buzz comme son ralliement à Nicolas Dupont-Aignan aux régionales, ont poussé déjà des cadres LR à s'éloigner des prises de paroles jugées extrémistes, comme Damien Abad, patron des députés LR à l'assemblée nationale ou du maire de Reims, sorti du rang.

Horizons, cette ligne inacessible

Il est drôle de voir la sémantique portée par Edouard Philippe et son parti lancé en grandes pompes ce samedi. "Horizons", cette fameuse ligne qui s'éloigne à chaque fois qu'on s'en approche, a fait sourire un certain nombre d'observateurs politiques, oubliant par le fait son rôle de 1er Ministre d'Emmanuel Macron, et générateur du mouvement des Gilets Jaunes. Sans doute aurait-il fallu qualifier le parti plutôt "Ambition 2027". Personne n'est dupe dans la stratégie portée par Philippe-Macron, avec un "deal" 2022/2027. "Je te soutiens maintenant, tu me soutiens demain", c'est en filigramme ce qui se dessine dans la stratégie électoraliste du moment.

Le pire, c'est qu'Emmanuel Macron surfe sur du velours, notamment grâce aux comportements incendiaires d'un certain nombre d'élus de droite qui ne font que cliver toujours plus et pousser la droite modérée, progressiste et libéral dans ses bras, considérant que les propos comme ceux du maire de Chalon sur Saône ne sont pas les valeurs qu'ils portent.

Alors Emmanuel Macron va-t-il réitérer l'exploit réalisé sur la gauche en 2017 en implosant la droite ? La réponse ne tardera guère. D'ici là, les crispations vont s'exacerber toujours plus à droite... avec la seule ambition pour ces excités les élections législatives qui suivront la présidentielle.

Laurent Guillaumé