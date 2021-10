Le mardi 5 Octobre le cercle philatélique de Châtenoy le Royal a tenu son assemblée générale salle Berlioz.

Le cercle philatélique était en assemblée générale de l’année 2021 ce mardi 5 Octobre. Le président Jean-François Mercier a évoqué les difficultés de se rencontrer pour les philatélistes et le manque d’expositions pour l’année écoulée, il espère que toutes les activités ont redémarré avec l’accès aux salles de nouveau possible depuis juin. Il a remercié les adhérents d’être restés malgré la situation sanitaire.

Jean-François Mercier a fait quelques annonces de rencontres :

- 23 au 24 Octobre 2021 à Montchanin. 13ème week-end de la collection et 27ème exposition Promophil 71. Sous réserves des conditions sanitaires aux dates concernées. Cette manifestation regroupe tous les clubs philatéliques fédérés ou non

- 23ème salon multicollections de l’amicale philatélique chalonnaise à la maison des syndicats à Chalon sur Saône, la date et les heures seront précisées ultérieurement.

Avant de passer la parole à Jean-Pierre Martin trésorier depuis fin 2020, il a remercié Jocelyne Bossuet qui a tenu la trésorerie pendant 5 ans.

Le rapport financier a été présenté à l’assemblée présente ainsi qu’à Henri Lombard adjoint à la mairie de la commune et représentant le maire.

Le cercle philatélique avait pris la décision de ne pas demander de subvention pour 2021, les finances de l’association le permettaient, comme l’a fait remarquer le président, en précisant que d’autres associations en avaient beaucoup plus besoin en cette période difficile mais qu’ils ne font ce geste qu’une seule fois. Il n’y a pas eu de cotisations 2021, une année blanche pour le cercle philatélique. Alain Tussard qui a vérifié les comptes, a félicité le trésorier pour la parfaite tenue de la comptabilité.

Henri Lombard a pris note de ces remarques et il a félicité le président et les membres pour leur solidarité et leur disponibilité lors des différentes manifestations auxquelles ils participent.

C.Cléaux