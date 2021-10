PRESIDENTIELLE 2022 - Changement de stratégie pour Xavier Bertrand

Xavier Bertrand a annoncé ce lundi soir sur TF1 que «oui», il se soumettrait au vote des militants LR lors du congrès chargé de désigner le candidat de droite à la présidentielle de 2022, afin de «rassembler» sa famille politique. Un changement complet de stratégie pour celui qui avait l'ambition de se placer au-dessus de la mêlée. "La solution de facilité était de faire cavalier seul", justifie Xavier Bertrand sur TF1. "Les sondages me placent en tête. Je n'ai pas voulu faire ce choix, car dans mon ADN, il y a le rassemblement et l'union. Y aller en solitaire, cela veut dire gouverner en solitaire. Vous avez vu ce que cela donne depuis 4 ans et demi ?".