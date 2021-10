SECURITE ROUTIERE - A La Charmée à 147 km/h au lieu de 80

Au cours du week-end, les gendarmes de l'EDSR (escadron départemental de sécurité routière) de Saône-et-Loire, ont effectué plusieurs contrôles. Un motard et un automobiliste ont perdu leur permis de conduire et fait l'objet d'une mise en fourrière administrative de leur moto et de leur voiture.

Le 22 octobre 2021, à 16H30, sur la RD 977, commune de La Charmée, les militaires du peloton motorisé de Chalon sur Saône, contrôlent le pilote d'une motocyclette de marque DUCATI Monster, à la vitesse de 147 km/h (vitesse retenue : 139 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h. Ce dernier, âgé de 59 ans, demeure dans le Chalonnais et est mécanicien PL.



Le 24 octobre 2021, à 18H00, sur la RD 906, commune de Chagny, les militaires du peloton motorisé de Chalon sur Saône, contrôlent la conductrice d'un véhicule de marque SEAT Ibiza, à la vitesse de 169 km/h (vitesse retenue : 160 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h. Cette dernière, âgée de 21 ans, détentrice d'un permis probatoire, demeure en Côte d'Or et est conductrice de ligne.