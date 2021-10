Un cluster détecté à Fontaines

Merci à Fabien qui a tenu à nous adresser le message suivant, afin de le faire savoir au plus grand nombre, "Tacots, fleurs qui pètent ou encore les Don’t touch… Chacun retrouvera peut être la dénomination de cette fleur qui occupait notre enfance à éclater ses petits fruits ventrus entre nos doigts.

Un patrimoine botanique et ludique qui depuis des décennies avaient quasiment disparus et qui ornait les cours de nos grands-parents.

Mais au détour d’une promenade, un cluster d’Impatiens de Balfour a été détecté dans un petit parterre sur la commune de Fontaines…

Octobre/Novembre est la période ou leurs gousses ne demandent qu’à être frôlées pour libérer leurs graines.

Il ne serait pas étonnant de voir se créer rapidement une « Brigade des Tacots » pour collecter ces graines afin de réensemencer quelques bosquets de la côte chalonnaise et ainsi faire redécouvrir à nos enfants… Petits enfants… Voir arrières petits-enfants… Cette sensation quasi addictive…"

Merci encore à lui, signe aussi que la limitation des produits phytosanitaires dans nos communes apporte quelque chose de bien...