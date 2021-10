Douceurs d'automne à l'Arrosoir avec Velvet Revolution + Pascal Schumacher en solo

L'automne est là, et avec lui surviennent toute une belle série de concerts à L'Arrosoir, scène jazz et musiques de traverse.

VENDREDI 12 NOVEMBRE > 21H

Première partie : Pascal Schumacher "Sol"

Imaginez d'abord l'espace vide. L'obscurité, puis une étincelle, une lumière centrale. Une silhouette solitaire se dévoile dans une étrange ambiance de violet, de bleu et de blanc. Devant lui, l'édifice métallique d'un vibraphone. La silhouette s'incline, regarde en avant. Quand il frappe les barres, les notes sonnent et résonnent dans l'obscurité comme des signaux à travers le cosmos. Chatoyant, le volume des notes palpite, se dilate et se gonfle dans l'obscurité, scintille et se dissout.

Crédit : Fredrik Altinell

Deuxième partie : Velvet Revolution

Le violon de Théo Ceccaldi, le vibraphone et les percussions de Jim Hart, le ténor d’Erdmann tricotent des motifs simples, subtils, désarçonnants, oniriques, capiteux. Le son rappelle le jazz de chambre de Jimmy Giuffre, période Atlantic. On se laisse bercer par l’ingéniosité des compositions, enchanter par la cohérence de la musique, épater par la virtuosité des solistes. (Blog Libération par Bruno Pfeiffer)

En partenariat avec le Centre Régional du Jazz Bourgogne Franche Comté

Tarif : 12/10/8€ - Ouverture des portes : 20h - Concert : 21h, le 12 novembre 2021

SALLE DE CONCERT L’ARROSOIR

11, Impasse de l’Ancienne Prison – Chalon-sur-Saône

Pensez à réserver : http://www.arrosoir.org/

Texte et visuel : Communication L'Arrosoir, Chalon-sur-Saône - Crédit photo Velvet Revolution : Nicolas Dhondt