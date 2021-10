Un atelier robot à la bibliothèque de Crissey.

Le petit robot Ozobot est un tout petit robot qui offre de grandes possibilités pour les enfants. Il propose des activités pour tous les niveaux: des feutres spéciaux permettent aux enfants de tracer des lignes de couleurs que les robots pourront suivre au gré de leur programmation.

6 enfants étaient présents ce mercredi après-midi à la bibliothèque pour cette activité animée par Catherine Lienard responsable de la bibliothèque et Clémence animatrice du centre de loisirs qui fait un stage pour préparer son BAFA. Pour cette activité, le centre de loisirs accueillait 3 enfants de Fragnes, 1 enfant de Sassenay, 1 de Chaudenay et 1 de Crissey.

Sur une grande feuille de papier, les enfants ont tracé avec un feutre noir un parcours parsemé de zone de couleurs. Ils ont ensuite posé un petit robot au départ du tracé et celui-ci a cheminé en suivant la ligne de tracé, à chaque zone de couleur, il s’est éclairé de la même couleur que celle de la zone qu’il a traversée. Le but de cette activité était de créer différents parcours pour une observation du comportement des petits robots et leur grande faculté à suivre un tracé très tortueux. Le centre organise régulièrement des actions ciblées, les enfants ont pu profiter en septembre d’un atelier Manga animé par Caroline.

C.Cléaux