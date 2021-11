Bienvenue à Théo et Antoine GUITARD

Théo et Antoine GUITARD sont nés le 19 octobre à la maternité de Chalon-sur-Saône. Leurs parents, Amélie BOIVIN et Raphaël GUITARD, ainsi que leur soeur Clara, 4 ans 1/2 sont très heureux de les accueillir. La maman est assistante de gestion et le papa est ingénieur d'application. La petite famille demeure à Saint-Germain du Plain.