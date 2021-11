Opération «Job'us» au Stade

Ce jeudi, le bus de l'emploi s'est arrêté dans le quartier du Stade. Plus de détails avec Info Chalon.

Après s'être arrêté à côté du centre commercial des Aubépins le mardi 26 octobre, le bus de l'opération «Job'us» faisait étape ce jeudi dans le quartier du Stade.



Mis à disposition par le réseau Zoom et installé à côté du marché qui battait son plein de 9 heures à 12 heures, ce bus de l'emploi a pour but d'aider les jeunes et les personnes éloignées de l'emploi à retrouver un travail, des aides à l'embauche, à rédiger une lettre de motivation ou des informations sur l'orientation.



Initiative de Driss Essabar, responsable sûreté et référent sociétal chez Transdev STAC, pour remédier à ces difficultés, cette opération est parrainée par le Grand Chalon au titre de Transdev STAC et la Mission Locale du Chalonnais, Pôle Emploi, Sauvegarde 71 et la Ville de Chalon-sur-Saône.



Étaient présents pour cette étape, Eureka, le Service Jeunesse de la Ville, la Régie de quartiers de l'Ouest Chalonnais, et BGE Perspectives.



La thématique du jour était la création de l'entreprise.



Prochaine étape, à proximité de la mairie de Saint-Rémy, le mercredi 10 novembre de 14 heures à 17 heures, avec pour théme l'intérim.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati