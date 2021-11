L’assemblée générale des membres de l’association Châtenoy 47/51, enfin des retrouvailles !

Cette jeune association a vu le jour en décembre 2017. Elle a pour objet d’organiser des échanges, des rencontres, des loisirs, des sorties entre chatenoyens(ennes) né(e)s entre 1947 et 1951 qui ont été écoliers(ères) dans la commune.

Après ces longs mois où tout était figé, c’était le moment très attendu pour les adhérents de l’association que cette AG et le repas prévu pour bien finir cette journée dans la salle des fêtes de la commune.

Son président Michel Tremoy s’est adressé aux 51 membres ainsi qu’à Vincent Bergeret maire de la commune, Roland Bertin et Pascale Lepers adjoints qu’il a remerciés pour leur présence. Il a retracé les derniers mois écoulés, rappelant les annulations forcées des moments conviviaux sur 2020 et sur une grande partie de 2021. Il a rappelé que l’association avait perdu certains de ses membres durant cette période. Il a évoqué les projets comme le renouvellement du pique-nique et d’autres bons moments à passer ensemble pour les membres de l’association en Alsace par exemple ou ailleurs en fonction des idées qui vont émerger. Le président a annoncé aux adhérents une nouveauté : une carte d’adhérent est disponible à compter de cette AG pour les membres de l’association. .

La présentation du bilan financier par Elisabeth Meunier fait état d’un déficit pour 2021 mais le solde, lui, reste positif.

Alain Lefaucheux, secrétaire, ayant donné sa démission, le poste qui ne pouvait pas rester vacant a été pourvu par Christiane Tremoy.

Le nouveau bureau constitué, le président a passé la parole à Vincent Bergeret, un maire satisfait de voir revivre sa commune au travers des associations après tous ces mois d’inoccupation de la salle des fêtes. « On a tous besoin de se retrouver pour passer un bon moment convivial comme vous le faites aujourd’hui. » a conclut le maire.

C.Cléaux