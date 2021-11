Quatre points de collecte de masques chirurgicaux sur la commune

A son tour la ville de Châtenoy-le-Royal a mis en place une collecte de masques, uniquement ceux dits « chirurgicaux », dans quatre points de collecte sur la commune :le hall d’accueil de la mairie 10 rue du Bourg; la bibliothèque municipale, place Berlioz; le Centre Communal d’Action Sociale 2 rue Colette et un point spécifique pour les élèves, enseignants et le personnel du collège Louis Aragon, avenue Brassens.

« Une initiative sous l’impulsion du premier adjoint Roland Bertin qui s’est occupé de ce dossier auprès d’une société Nantaise qui se charge du recyclage des masques sur le plan national. » a souligné le maire Vincent Bergeret

Le principe est simple, il suffit de venir avec son ou ses masques, uniquement les chirurgicaux, aucun masque en tissu ou FFP2, de les déposer dans ces bacs récupérateurs contenant un sac qui sera fermé d’un lien de traçabilité, par l’entreprise chargée de recycler ses masques pour en finalité en faire des tee-shirts, bien évidemment après hygiénisation des produits, broyage et séparation du métal et de l’élasticité afin de régénérer la matière, de la filer et de la tisser pour confectionner ….. du tee-shirt.

Des affichettes apposées dans la commune incitent les habitants à ne plus jetez leurs masques mais de les recycler par ce canal écologique permettant de transformer les matières « une solution 100% française tout en créant des emplois » dit l’affichette.

« Il faut être conscient que l’utilisation des masques va continuer dans le temps et que le nombre de masques ne va pas diminuer ni cesser d’exister, voir certainement perdurer en fonction de la situation sanitaire, créant des tonnes déchets que nous risquons de voir joncher les rues, les bois et les campagnes créant une pollution durable pour les décennies à venir. » ajoute le maire de Châtenoy-le-Royal.

La Municipalité châtenoyenne invite donc tous les habitants à ramener leurs masques dans ces bacs de récupération afin de les faire recycler, une prise de conscience individuelle et collective.

JC Reynaud