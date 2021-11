MARCHE POUR LE CLIMAT - Europe Ecologie - Les Verts appellent à la mobilisation

Du 31 octobre au 12 novembre se déroule à Glasgow la COP26 sur le climat. Dans ce cadre, une journée d'action mondiale pour le climat est organisée.

EELV Bourgogne se mobilise au côté des citoyens et des associations pour que cette journée remette la pression sur les gouvernements et leur impose de passer à l'action.

Le temps des beaux discours est largement dépassé, il est impératif d’agir avec détermination, et de faire de l'urgence climatique une véritable priorité !

Nous vous invitons donc toutes et tous à rejoindre les mobilisations locales, marches et manifestations organisées près de chez vous en Bourgogne à Auxerre, Dijon, Beaune, Nevers, Macon...

Ensemble faisons pression sur les Etats et demandons aux dirigeants de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, de financer avec ambition les mesures d’adaptation et de garantir la solidarité avec les pays les plus vulnérables qui risquent de disparaître.

« Il n’y a pas de plan B, alors organisons-nous. »

Nous avons recensé 2 rassemblements prévus ce samedi 6 novembre en Bourgogne : Auxerre: 15h00, sur les quais de l’Yonne, esplanade Irène Joliot-Curie et passerelle (manifestation statique)

Dijon : 15h00 place Darcy

Mâcon : 14h30, square de la Paix

Nevers : 14h00 place Carnot

Et il y en aura certainement dans d’autres villes !

Retrouvez en ligne les centaines de mobilisations organisées dans le monde :

https://cop26coalition.org/map/

Rejoignez l'événement national : https://www.facebook.com/events/208384931254335/

Pour terminer, un grand rassemblement contre les coupes rases et l’enrésinement du Mont Touleur est prévu à Larochemillay (Nièvre) samedi 6 novembre, rendez-vous au lieu-dit « Les Canards » à 14 heures. Après les prises de parole, une marche à pied d’1h15 environ suivra,



à travers le massif forestier du Mont Touleur. Prévoir d’être bien chaussé ! https://alerteforettouleur.fr/?utm_source=la_bresseille&utm_campaign=alerte_foret_touleur



Claire MALLARD : Présidente du groupe « Ecologistes et Solidaires au Conseil Régional »

Mathieu BITTOUN : Porte-parole EELV Bourgogne



Dominique CORNET : Secrétaire régional EELV Bourgogne