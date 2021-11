Connaissez-vous la méthode Meer?

Aider les gens à gérer son stress ou perdre du poids naturellement sans médicaments ni substituts, c'est possible avec la méthode Meer. Sandrine Genelot, une coach neuro-comportementaliste en nutrition installée à Oslon nous explique tout. Plus de détails avec Info Chalon.

Oui, vous avez bien lu : gérer son stress ou maigrir sans régime ni médicaments et autres substituts, c'est possible!



Installée à Oslon depuis de nombreuses années et âgée de 44 ans, Sandrine Genelot est une coach neuro-comportementaliste en nutrition qui propose de vous accompagner afin d'apprendre à agir sur les causes profondes de la prise de poids et permettre de retrouver légèreté et joie de vivre.



Elle utilise pour cela la méthode Meer, une méthode naturelle, différenciante et holistique mise au point par Nathalie Meer.



La méthode s'appuie sur les neurosciences, les thérapies cognitives et comportementales, la physiologie du corps humain, la programmation neuro-linguistique (PNL) et l'épigénétique.



Sandrine nous explique qu'il est possible de «vaincre le surpoids grâce à la mémoire cellulaire, l'épigénétique et les neurosciences».



«C'est un travail en profondeur sur les schémas inconscients, ceux-là même qui génèrent le dérèglement alimentaire. Il vise à comprendre le rôle joué par la nourriture», précise-t-elle.



Cette approche comportementale permettrait de se reprogrammer en écoutant mieux son corps et de retrouver un rapport apaisé avec la nourriture pour mincir durablement, se sentir mieux et se réconcilier avec soi.



«Il s'agit de comprendre pourquoi on mange trop, on grignote ou on stocke. On mange parfois pour calmer ses peurs, son stress, ses émotions négatives ou pour avoir de l'énergie quand on est fatigué ou se réconforter psychologiquement», nous indique Sandrine.



Pour cette coach agréee Méthode Meer et certifiée par l'Union Formation, il faut renouer avec ses sensations corporelles, que ce soit la faim et la satiété, en se reconnectant avec ses ressentis physiologiques en réapprenant à manger selon ses instincts.



«On apprend à gérer autrement ses peurs, son stress et ses angoisses. On se libère des troubles du comportement alimentaire. Le but étant de sortir de l'obsession alimentaire. La nourriture doit retrouver sa juste place et sa seule vraie fonction vitale», poursuit cette souriante Oslonnaise.



Le surpoids étant un des symptômes d'un mal être profond, ce n'est pas un problème insurmontable à résoudre, il y a une solution.



Pour Sandrine, cette solution, c'est la méthode Meer qui permet de stopper définitivement les compulsions, de maigrir durablement et de reprendre le contrôle dans tous les domaines de la vie en s'allégeant l'esprit et le corps.



Après votre prise de contact et une séance découverte d'une heure et demie, sans engagement moyennant 80 euros, au sortir de laquelle, un suivi individualisé et personnalisé vous sera proposé.



«Chacun d'entre nous a sa problématique propre», ajoute Sandrine.



Il s'agit d'un suivi mensuel d'une heure et demie avec des entretiens téléphoniques, par webcam ou au cabinet où des points seront faits à la demande de chacun entre chaque séance.



De plus, entre chaque séance, des exercices seront à réaliser afin de mettre en pratique ce qui a été abordé en consultation.



Cet accompagnement est généralement sur une période de 5 à 10 mois.



«On peut prolonger de quelques séances si besoin est», précise la coach.



Il est possible de souscrire à la méthode Meer dès 12 ans, un protocole de prise en charge particulier étant proposé aux adolescents.



Les séances se déroulent au cabinet ou en distanciel.



Vendredi 5 novembre de 17 heures à 19 heures, Sandrine Genelot participait à un atelier bien-être à la Maison des Roses à Saint-Marcel avec Aïcha Sani, une naturopathe et praticienne DMOKA et EFT, et Anne Flattot, une praticienne bien-être et détoxicologue.



Vous pouvez les retrouver Aïcha, Anne et Sandrine lors du prochain atelier qui aura lieu le samedi 20 novembre de 17 heures à 19 heures, à la Maison des Roses à Saint-Marcel.



Sandrine participe également à des webinaires avec Instinct papillon, un collectif de coachs de la méthode Meer qui abordent de nombreux thèmes.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Informations pratiques :



Adresse

Sandrine Genelot

3, Route de Lans

71380 Oslon

Contact

Tél. : 06.78.10.63.45

Adresse électronique (e-mail) : [email protected]

Page Facebook : Sandrine Genelot Coach Méthode MEER