Attention si vous avez prévu de partir au Maroc !

L'un des pays phares en terme de tourisme, très plébiscité par la clientèle française, renforce ses contrôles aux frontières. Un renforcement particulièrement la France, classé. pays à risque face à la COVID19. Le mois dernier, les autorités marocaines ont suspendu les vols depuis et vers l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Russie à cause de l'évolution de la situation sanitaire dans ces quatre pays. Pour tous les voyageurs, outre la présentation du pass sanitaire obligatoire et de tests PCR négatifs, il sera procédé à l'arrivée au Maroc à un double contrôle, par caméras thermiques et thermomètres, ainsi que par tests antigéniques.