Stage départemental pour les pratiquants de Chalon Aïkido

Les Aïkidokas de Chalon-Aïkido se sont déplacés samedi 18 novembre à Mâcon pour un stage départemental, où ils ont pu rencontrer une trentaine de pratiquants venant des clubs de Sennecey Le Grand, Givry, Mâcon, Cuisery, ...

Il n’y a pas de compétition en Aïkido, les stages sont propices à vaincre la routine d’une pratique « entre soi » et à proposer à chacun des voies de progrès, de se préparer à un passage de grade, ce sont aussi des occasions de rencontres et d’aspects inhabituels de la pratique . Et ce sont toujours des moments conviviaux !

Renseignement et contact www.chalon-aikido.com , essai gratuit.