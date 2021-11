Le Syndicat Mixte des Eaux Chalon Sud Ouest confie la gestion du service public de l’eau potable au Groupe SUEZ

Ce nouveau contrat, d’une durée de 9 ans et d’un chiffre d’affaires cumulé de 9 millions d’euros débutera le 1er janvier 2022. Il prévoit la mise en place d’outils digitaux pour améliorer la recherche de fuites et préserver la ressource, en quantité et en qualité. Ainsi, le centre de pilotage intelligent VISIO, inauguré en 2018 par SUEZ et la Métropole de Dijon, permettra de piloter en temps réel le service de l’eau pour les 9 000 abonnés du syndicat. Les données issues des capteurs de l’ensemble des installations : les 370 km de réseaux, l’usine de production d’eau de Varennes-le-Grand, les 16 réservoirs et autres installations, seront analysées en continu et permettront d’anticiper et d’optimiser les interventions.

Améliorer la performance du réseau

Afin de préserver la ressource en eau et d’améliorer le rendement de réseau, SUEZ déploiera un plan d’actions sur toute la durée du contrat :

Programme de recherches de fuites pour limiter les pertes en eau : 725 heures seront consacrées à la recherche de fuites en 2022 et 362 heures par an de 2023 à 2029.





Amélioration du système de sectorisation sur l’ensemble des 27 communes pour suivre le volume d’eau potable distribué par secteur géographique. La sectorisation consiste à assurer le suivi des compteurs à différents points du réseau et pour mieux identifier et anticiper les potentielles fuites d’eau.



Déploiement d’un système de pilotage intelligent du service de l’eau potable : AquadvancedTM. Développé par SUEZ, ce logiciel surveille le comportement hydraulique du réseau grâce à des capteurs installés dans les canalisations d’eau potable. Les éventuelles fuites ou problèmes de pression sont ainsi détectées en temps réel.



Mise en place d’une solution digitale « Calm Network » pour prolonger la durée de vie des canalisations d’eau potable et réduire les pertes en eau. Elle associe des capteurs de pression à haute fréquence et des plateformes de traitement de données pour mesurer les variations de pression hydraulique dans les canalisations.

Accompagnement du syndicat dans ses choix de renouvellement des canalisations d’eau potable.



Renforcer le contrôle sur la qualité de l’eau et la gouvernance du service

SUEZ réalisera avec son Centre International de Recherche sur l’Eau et l’Environnement (CIRSEE), situé en région parisienne, un audit complet de la filière de traitement de l’eau au sein de l’usine de production d’eau potable de Varennes-le-Grand. A l’issue de cet audit, des solutions visant à sécuriser la distribution de l’eau seront proposées au Syndicat.

Des outils de mesure et de suivi de la qualité de l’eau potable seront également mis en place à toutes les étapes du cycle de l’eau, de sa production à sa distribution.

Enfin, SUEZ accompagne le syndicat à travers une gouvernance modernisée et renforcée, notamment en mettant à disposition de la collectivité le portail web toutsurmesservices.fr, pour accéder en toute transparence et en temps réel aux données d’exploitation.

Informations pratiques :

À partir du 1er janvier 2022, 4 agents SUEZ travailleront au quotidien sur le secteur Chalon Sud Ouest.

L’accueil client de Chalon-sur-Saône, situé au 24 rue professeur Leriche, sera ouvert sur rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis de 8h à 12h.

Pour toute demande d’information (abonnement, information facture, branchement neuf…) : les consommateurs pourront contacter le 0977 408 408* du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h.

Pour une urgence technique, le numéro à contacter est le : 0 977 401 126*, disponible 7 jours sur 7.

Pendant la période de facturation, SUEZ installera des accueils clients provisoires au sein des 27 mairies du syndicat pour accueillir les consommateurs au plus proche de leur domicile et les conseiller.