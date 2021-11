Record de livraison de colis prévu en fin d'année en Bourgogne-Franche-Comté : DHL Express prend les rênes pour relever le défi du Père Noël !

DHL Express, leader du transport express international,prévoit d'acheminer plus de 104 000 pour le mois de décembre 2021, avec une pointe à 5 600 le 14 décembre. Les consommateurs ont profondément modifié leurs habitudes d'achat depuis la crise Covid, accélérant la croissance du e-commerce de façon spectaculaire. En 2020, plus de 1,5 million de Français sont venus grossir les rangs des acheteurs en ligne. Désormais, ils sont 41,6 millions à faire des achats sur internet.[1] Ce Noël 2021 s'annonce donc comme celui de tous les records en matière de livraison de colis, après un Noël 2020 déjà au sommet en raison des restrictions de déplacements.

Pour aider le Père Noël à relever ce défi et déposer tous les cadeaux en temps et en heure aux pieds des sapins, le leader mondial du transport express peut s'appuyer sur son puissant réseau et ses solides infrastructures. Dans la région Bourgogne-Franche-Comté, l'entreprise peut en particulier compter sur ses 2 agences, situées à Besançon et Chalon-sur-Saône. Et 4 saisonniers seront là pour prêter main forte aux 31 collaborateurs DHL Express, tous invités à jouer les lutins.

Ce pic d'activité de fin d'année s'inscrit dans la forte croissance des flux transportés par DHL Express sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Avec l'essor du e-commerce, accéléré par la crise du COVID, les livraisons aux particuliers sont en croissance de +50% sur les 3 dernières années. Le volume total des expéditions pour les entreprises et les particuliers s'est encore accru et l'entreprise prévoit une hausse de ses activités de l'ordre de 8% en moyenne par an dans les 3 années à venir sur la région.

Tout est donc prêt pour assurer la livraison des cadeaux commandés sur le net dans les plus brefs délais et les meilleures conditions.

Un réseau puissant pour livrer les cadeaux : 250 millions € investis sur les 6 dernières années en France

Pour gérer l'afflux des cadeaux de fin d'année, DHL Express France a mis en place un dispositif spécial fêtes sur toute la France. Ainsi, chaque jour, 4 vols supplémentaires sont mis en place en France, relevant leur nombre à 38 vols quotidiens pour connecter les 48 agences opérationnelles françaises de l'expressiste au reste du monde. Les tarmacs accueillent également de plus gros porteurs pour acheminer des volumes plus importants.

Philippe Prétat, PDG de DHL Express France souligne : « Nous livrons chaque année davantage de colis aux particuliers en raison de l'essor du e-commerce, dont la croissance a fait un bond phénoménal avec la crise Covid. Le grand public a désormais pris l'habitude d'acheter sur internet et le phénomène va continuer à prendre de l'ampleur. Chez DHL Express France, nous avons livré 38% de nos colis à des particuliers en 2019. Ce chiffre s'établit désormais à 45 % et nous estimons qu'il devrait atteindre les 55% - 60 % d'ici 2025 ! Ce Noël promet donc de battre de nombreux records en matière de livraison. Nous avons un rôle essentiel à jouer pour assurer la magie de Noël et nous le savons. C'est pourquoi nous nous y sommes préparés bien en amont, car tout a commencé à s'accélérer dès la mi-novembre, essentiellement sur les produits de haute technologie et le textile. Entre le départ du colis à l'international et sa livraison en France, il s'écoule seulement 24h pour les marchandises en provenance d'Europe et 48h pour ceux d'Asie. Les cadeaux que nous livrons arrivent en effet du monde entier : Hong Kong, Chine, Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Irlande... D'où qu'ils viennent, les cadeaux bénéficient de notre système de livraison sécurisé et d'un suivi de chaque instant ! Le Père Noël peut être tranquille ! »

La France fait partie des maillons clés de DHL Express en Europe et dans le monde et bénéficie d'une infrastructure solide, dotée d'équipements de pointe capables de gérer les pics d'activités tels que celui de Noël. En effet, l'entreprise investit régulièrement pour renforcer son réseau français afin d'optimiser les délais de traitement des colis et renforcer le confort de travail de ses collaborateurs. Ces 6 dernières années, l'expressiste a consacré 80 millions d'euros à la modernisation de ses infrastructures nationales, auxquels il faut ajouter les 170 millions pour le hub de Paris-Charles de Gaulle.

Des solutions de livraisons innovantes pour assurer l'arrivée des cadeaux au pied du sapin et limiter leur empreinte carbone

DHL Express France développe des services innovants qui vont permettre aux consommateurs de récupérer les cadeaux qu'ils ont achetés en ligne rapidement et simplement, tout en limitant l'empreinte carbone de leurs cyberachats. Lorsqu'ils ne sont pas présents chez eux, les consommateurs ont en effet de nombreuses solutions alternatives pour aller chercher leurs colis à proximité et à leur convenance. Ils ont la possibilité de se rendre dans les 6 000 points Relais Colis® partenaires de l'entreprise ou dans les 80 consignes sécurisées. Et, depuis septembre, le service Pickme offre la possibilité à ses clients franciliens de récupérer facilement leurs commandes dans un réseau de voisins en cas d'absence, tout en créant du lien. Un service qui sera bientôt étendu à Toulouse, Bordeaux et Lyon. De plus, pour les livraisons effectuées directement à domicile, DHL Express a mis en place des systèmes de livraison collaborative à vélo ou à pied. Ainsi, le transport de colis ne génère pas d'empreinte carbone additionnelle et les e-consommateurs bénéficient d'horaires de livraison élargis.