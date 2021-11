BASKET (ProB) : L'Elan Chalon recrute Desi Washington pour remplacer Rorie

La fin de contrat de Rorie ne faisait guère de doutes depuis son match catastrophique contre Saint-Quentin. Le nouveau meneur devrait être assurément plus adroit.

L’Elan Chalon est heureux de vous annoncer la signature du meneur de jeu Desi Washington en remplacement d’Ahmaad Rorie.

?Né le 6 juillet 1992 à Harrisburg (Pennsylvanie), Desi se fait remarquer en High School par de nombreuses distinctions individuelles avant d’intégrer l’université de Delaware, puis de transférer à Saint Peter’s d’où il sort en 2015 avec des statistiques de 13.8 points, 3,8 rebonds et 1,4 passes décisives de moyenne. Diplômé d’histoire, il débute sa carrière professionnelle en Bosnie avant de se faire remarquer en 2nde division turque lors de la saison 2019/2020 (26,6 points, 4,2 rebonds et 5,4 passes de moyenne).

Desi peut évoluer sur les deux postes arrières avec autant de réussite. Capable d’organiser comme de scorer Desi devrait amener une production offensive qui manquait jusque là.

Réaction de Leo De Rycke : « C'est avec douleur que nous devons dire au revoir à Ahmaad. Je maintiens qu'Ahmaad était le bon choix. Mais à la fin, les résultats comptent et la seule chose qui ne convenait pas à Ahmaad, c'était ses statistiques. En défense, il était toujours présent et son attitude sur et en dehors du terrain était toujours positive. J’espère qu'Ahmaad trouvera une autre équipe de haut niveau où il pourra apporter ce dont il est capable, car il le mérite. »

Desmond « Desi » Washington en bref :

Né le 6 juillet 1992 à Harrisburg, Pennsylvanie (USA) 1,88m

Meneur

Parcours :?2017 : KK Igokea (Bosnie)?2017/18 : Dynamic Vip Pay (Serbie) 2018 : Studen Mostar (Bosnie) 2018/19 : GTK Gliwice (Pologne) 2019/20 : Ankara Anadolu ((Turquie) 2019/20 : Hapoel Holon (Israël) 2020/21 : Duzce (Turquie)?2021 : Antalya Gunesi (Turquie) 2021 : Elan Chalon (Pro B)