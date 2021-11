AVIS DE DECES - Madame Jacqueline CRENN née PETIT

CHAGNY, CHALON-SUR-SAÔNE, RULLY, GIVRY



Nicole et Jean-Claude Voisin,

Gérard et Maryvonne Crenn,

Marie-Josephe Crenn et Jacques Bourbon,

ses enfants, ses gendres et sa belle-fille ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline CRENN

née PETIT

survenu à l'âge de 101 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu mercredi 1er décembre 2021 à 15 heures en l'église de Chagny suivies de l'inhumation au cimetière de Chassey-le-Camp.

Condoléances sur registres.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

Albert

décédé en 1999

et remercie les soignants de l'EHPAD de Chagny pour leur gentillesse et leur dévouement.