L’association ASTI lance un appel urgent !

L’association ASTI poursuit son soutien aux familles qui sont mises à la rue par la Préfecture et qui se retrouvent avec leurs enfants sans logement. En soutien à cet appel, notre site info-chalon.com transmet ce communiqué du président de l’ASTI, Stéphane Boyer.

« Nous ne pouvons rester sans rien faire. Mais en même temps nous ne pouvons pas aider toutes celles et tous ceux qui auraient besoin.

Nous sommes donc obligés de "choisir" les situations les plus critiques : femmes seules avec enfants, personnes menacées de mort dans leur pays et personnes discriminées gravement.

Nous nous permettons de revenir vers vous pour demander, dans la mesure de votre possible, votre aide. Nous avons jusqu’au 19 décembre pour réussir notre défi de récolter 30 000 €.

Si vous pouvez faire un don via le site internet « Hello asso » ci-dessous, notre association pourra continuer la prise en charge de ces 4 familles durant un an. Chaque petit don compte.

Sur le site vous pouvez avoir directement votre reçu fiscal pour déduire votre don de vos impôts: les particuliers de 66 % de leur don, les entreprises de 60 % de leur don dans la limite de 0.005 % du chiffre d’affaires.

Il est même possible maintenant de verser via une fondation pour les personnes payant ISI. Dans ce cas merci de nous contacter.

https://www.helloasso.com/associations/asti-71/collectes/la-vie-avance-a-petit-pas-soutenez-4-familles-en-chemin?_gl=1*1cv0ufq*_ga*MjA2Mzk0MzM1MS4xNTY2ODM0MTY2*_ga_TKC826G3G2*MTYzNDY3NzMyOS4xMC4xLjE2MzQ2NzczNDEuMA..&_ga=2.128022858.739269157.1634677344-2063943351.1566834166

Si vous n'êtes pas à l'aise avec Internet et les dons en ligne, vous trouverez nos coordonnées ci-dessous de notre appel à "parrainage hello asso 2021 », à renvoyer par la poste ou dans le cadre d'un virement directement sur notre compte bancaire. Nous vous enverrons alors en février 2022 votre reçu fiscal.

Hello asso propose une participation pour les frais du site. Vous pouvez modifier le montant et mettre soit zéro, soit deux euros. C'est vous qui décidez.

Quel que soit votre aide, soyez remercié. Nous comprenons aussi que vous ne puissiez pas donner ou ne désiriez pas le faire. Chacun est libre et fait ce qu'il peut en fonction de sa situation. »

Stéphane BOYER

Président de l'ASTI.

Association de Solidarité avec Tous les Immigrés. ASTI

BP 30258 71106. Chalon sur Saône Cedex

Mail : astirefugié@gmail.com

Parrainage 2021 des logements d’ASTI

Appel Hello Asso

Pour soutenir financièrement les 4 famille hébergées :

- en versant par virement par RIB sur :

IBAN : FR77 2004 1010 0402 5436 6Y02 548

- en envoyant un chèque à l’ordre d’ASTI

Bien préciser les coordonnées du donateur pour recevoir le reçu fiscal :

nom, prénom, adresse, mail, téléphone