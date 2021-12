Croix Rouge : inauguration de l’Espace de Saint-Pern et d’Assignies, nouveau site de l’unité locale du Chalonnais

« Cette journée tant attendue est enfin arrivée après deux annulations dues au Covid-19 » a fait remarquer en préambule le président Camille Monnot aux nombreux invités présents. Un double report, qui a fait dire à l’un d’entre eux, le maire de Chalon Gilles Platret « C’est bien la première fois que je vois la Croix Rouge ne pas tenir le calendrier ».

C’est le nouveau président de la Croix Rouge Française, le Jurassien Philippe Da Costa, venu en voisin de Poligny, qui a coupé le ruban tricolore en présence notamment, outre Gilles Platret, d’Olivier Tainturier, sous-préfet de Chalon, de Marie Mercier, sénatrice de Saône-et-Loire, du sénateur Jérôme Durain, représentant Marie-Guite Dufay, présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, du président du Grand Chalon Sébastien Martin, également 1er vice-président du Conseil départemental et à ce titre représentant le président André Accary, ainsi que pour ce qui est de la Croix Rouge Française celles de Pierre Desray, président par intérim de la délégation régionale de Bourgogne Franche-Comté, et de Jean-Guy Cinquin, président de la délégation territoriale de Saône-et-Loire .

Elles empêchèrent un nouvel Oradour-sur-Glane

Situés au 13 de la rue Claude Perry, les nouveaux locaux portent désormais le nom de Mademoiselle de Saint-Pern et de Mademoiselle d’Assignies. Deux infirmières de la Croix Rouge, qui, le 28 août 1944, au hameau de Germolles, à Mellecey, ont sauvé d’une mort certaine plusieurs centaines de personnes, venues assister aux obsèques des fusillés du 26 août 1944, en lisière du bois de Marloux. Durant trois heures, une longue négociation s’était engagée entre les deux représentantes de la Croix Rouge et le commandant SS. Se tournant vers Mademoiselle d’Assignies l’officier nazi s’était emporté « Mais enfin, mademoiselle, si vous étiez à ma place, que feriez-vous donc ? ». Et l’infirmière lui avait répondu « Quand on est un homme d’honneur, on ne s’attaque pas à des innocents. Si j’étais à votre place, commandant, je dirais à tous ces gens qu’ils sont libres ». Après un bon quart d’heure de réflexion, le militaire avait dit aux infirmières « Venez avec moi ! » et, les entrainant vers la foule, avait crié « Vous tous qui êtes là, vous êtes libres »... Finalement tout le monde avait été relâché, à l’exception de vingt-cinq otages qui ne furent libérés que quelques jours plus tard.

Un panneau va être installé au 1er étage du nouvel Espace de Saint-Pern et d’Assignies, rappelant l’acte héroïque des deux infirmières, qui leur a valu la croix de guerre 1939-1945. Et qui, aux dires de Philippe Da Costa, a probablement empêché un second Oradour-sur-Glane. Le président de la Croix Rouge Française ne manquant pas d’ajouter « Elles ont fait honneur à notre emblème », avant de citer une phrase de Jean Moulin dans une lettre à sa mère et à sa sœur « Je ne savais pas que c’était si simple de faire son devoir quand on est en danger ».

Assistait à l’inauguration une des personnes qui furent ainsi sauvées. Une habitante de Dracy-le-Fort, Madame Claude Deliry, née Méplain, qui, au moment des faits, était âgée de 10 ans, et qui a tenu par sa présence soixante-dix sept ans plus tard à rendre hommage à ces deux héroïnes. Etait également présent à l’inauguration Darwin Menke, l’un des cinq enfants de Mademoiselle de Saint-Pern.

Un bâtiment fonctionnel

Le nouveau siège de l’unité locale du Chalonnais est implanté sur une ancienne friche, un site autrefois occupé durant plus de trente ans par les garages de la Régie des Transports de Saône-et-Loire. Comme l’a rappelé Camille Monnot, après avoir remercié tous ceux qui ont œuvré à sa réalisation, « le bâtiment est un magnifique outil de travail au service de la population et des collectivités ». Il est situé à un point stratégique et tous les domaines d’intervention y trouvent leur place. Et comme l’a rappelé à son tour Gilles Platret, dans le quartier Boucicaut, un nom qui a une grande importance pour la Croix Rouge chalonnaise.

Ceux qui font vivre plus d’humanité

Après avoir exprimé tout le plaisir qu’il avait de présider cette belle cérémonie, Philippe Da Costa a confié qu’ « à Chalon on s’engage avec passion tout au long de l’année » et a affirmé « Nous serons toujours ceux qui font vivre plus d’humanité ». Cette humanité qu’éprouva Henry Dunant au soir de la bataille de Solférino le 24 juin 1859.

Une équipe qui ne lâche rien

Invitées à prendre la parole, les différentes personnalités se sont plu à saluer l’engagement de la Croix Rouge. « Je voudrais surtout témoigner de la considération et de la reconnaissance de l’Etat » a déclaré le sous-préfet Olivier Tainturier, mettant en exergue « le dynamisme et la réactivité » des quelque 280 bénévoles de l’unité locale du Chalonnais, « acteur clé de l’arrondissement ». Pour sa part, le maire de Chalon a mis en avant « l’engagement multicartes des bénévoles », « une équipe qui ne lâche rien et qui fait un travail extraordinaire ». De son côté, le président Sébastien Martin a parlé du « lien fort », qui existait entre la Croix Rouge et le Grand Chalon. « Toute l’action de la Croix Rouge rayonne sur le territoire de notre communauté d’agglomération ». Quant au sénateur Jérôme Durain, il a évoqué « une institution qui fait vivre ses valeurs et ses valeurs sont nombreuses ». Enfin la sénatrice Marie Mercier a fait remarquer que les deux infirmières honorées était l’exemple même de l’engagement des bénévoles de la Croix Rouge. Un mélange de courage, de diplomatie et de don aux autres.

Deux médailles

Le président Philippe Da Costa a profité de sa venue à Chalon pour remettre deux médailles. La médaille de reconnaissance Covid-19 à l’unité locale du Chalonnais et la médaille de Solférino à son président Camille Monnot. La médaille de Solférino est la plus haute distinction de la Croix Rouge Française et, sa modestie dut-elle en souffrir elle vient récompenser quatre décennies d’engagement.

Gabriel-Henri THEULOT