Le lycée Mathias généreux en rose!

Jeudi, dans le cadre d'Octobre Rose, les élèves de la filière technologique ST2S (Santé et Social) du lycée Mathias ont remis un chèque à Toujours Femme, association Chalonnaise qui soutient psychologiquement et financièrement les femmes atteintes d'un cancer. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce jeudi 2 novembre à 13 heures dans la salle polyvalente du lycée Mathias, 80 élèves de la filière ST2S ont remis un chèque de 2000 euros à Chantal Doyen, la représentante de Toujours Femme.



Cette somme importante est le fruit de l'investissement sans précédent des 150 élèves de la filière qui organisé durant la Semaine Rose, du 18 au 22 octobre 2021, toute une série d'actions (vente de roses, de rubans, de crêpes, de t-shirts et de bonbons) mais aussi des quizz, des flashmobs ainsi que des ateliers de sensibilisation et de prévention.



Les élèves avaient alors entièrement décoré le lycée en rose pour l'occasion!



Encadrés par Simon Berthommier, professeur de ST2S, Stéphanie Brigatti, Magali Danizel, Caroline Hassan, Carole Jankowski, Émilie Martinez et Valérie Villard, les élèves se sont lancés avec enthousiasme dans le projet et n'ont compté ni leur temps, ni leur énergie.



Soutenus également par le Fonds socio-éducatif du lycée (FSE), le Conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) , l'intendance, le restaurant scolaire et la vie scolaire, ils ont ainsi pu démontrer que les lycéens aussi sont sont solidaires et investis.



Au final, plus de 1800 euros ont été récoltés, somme qui a été arrondie à 2000 euros grâce à un don du FSE et qui a été remise à Chantal Doyen par 80 élèves de ST2S, en présence de la direction du lycée dont Alban Georges et Sylvain Dumas, respectivement principal et principal-adjoint du lycée, et les enseignants organisateurs.



Encore bravo aux lycéens de Mathias qui prouvent encore une fois que les jeunes sont généreux!



