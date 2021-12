L’Association Abigaïl Mathieu continue sa mission de restauration fondamentale des œuvres majeures de l’ancien Hôpital

Vendredi 3 décembre à 11 heures 30, à la salle du réfectoire des sœurs de l’Ancien Hôpital de Chalon, Quai de l’Hôpital à Chalon-sur-Saône se déroulait la cérémonie de réception du tableau d’Abigaïl Mathieu datant de 1609, restauré par Catherine Lebret ainsi que la remise d’un chèque de 5 000 euros remis à la Fondation du Patrimoine de Saône-et-Loire par l’Association Abigaïl Mathieu.

Sur place on notait la présence de Françoise Novarina Raslovleff, Présidente de l’Association Abigaïl Mathieu depuis 2011 et assistée de ses adhérents, Gilles Platret , Maire de Chalon-sur-Saône, Bruno Legourd , 3e adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif, Isabel Paulo, Conseillères Municipale, Déléguée aux actions en direction des jeunes, Monsieur Fabrice Cordier , Directeur de l’Hôpital William Morey, Madame Sylvère Délégué du Patrimoine de Saône-et-Loire, Madame Brigitte Maurice-Chabard, Conservatrice du Musée Denon, de nombreux donateurs dont la Socami/Banque Populaire (pour son don de 5 000 euros), Thérèse Beyssette, Présidente de l’Association de la Maison de Quartier des Aubépins …

Extraits des discours prononcés :

Françoise Novarina Raslovleff : « Notre association a souhaité vous convier pour deux raisons : la réception du tableau restauré représentant notre figure tutélaire d’Abigaïl Mathieu mais aussi la remise d’un chèque substantiel de l’association d’un montant de 5000 euros à la fondation du patrimoine pour soutenir la souscription en faveur de la restauration de la salle des Etains. Le tableau d’Abigaïl Mathieu avait fait l’objet en 2019 d’une intervention sur place par Catherine Lebret afin de refixer la couche picturale qui s’était détériorée et elle avait toutefois conseillé alors d’opérer un travail plus approfondi en raison de l’état général du châssis et de la toile. Nous tenons particulièrement à ce tableau qui est notre emblème. Dans ce portrait de mariage qui date de 1609, la forte personnalité d’Abigaïl Mathieu transparait par delà l’opulence de ses attributs : perles fines, dentelles, gants, mouchoirs… il faut savoir qu’elle est issue d’une famille riche de la région. Son frère Mathieu aura été et sera Maire de Chalon-sur-Saône. Veuve, elle épousa Edmée Vadot âgé de 76 ans alors qu’elle n’a que 46 ans comme c’est indiqué sur le tableau de mariage […] Elle a accompli durant sa vie, grand nombres d’actions caritatives : pour les jeunes filles à marier, les prisonniers à nourrir, les jeunes à éduquer et surtout elle a financé ou contribué à financer l’apothicairerie, l’infirmerie… de l’Hôpital. Elle donne aussi ses vignes de Poncey pour assurer le bon fonctionnement de l’hôpital. Son visage est sévère aux yeux de certains mais nous, nous trouvons qu’ils rayonnent de bonté ! […] Alors, nous remercions vivement mesdames les restauratrices pour la qualité de leur travail. Vous avez sous les yeux, le résultat de cette intervention dont le coût a été financé à 40% par la DRAC et à 60% par notre association pour un total qui s’élève à 4100 euros. Il s’agit du 15e tableau restauré avec le concours de notre association dont c’est notre mission principale, mission qui nous lie au Centre Hospitalier W Morey et à la ville de Chalon-sur-Saône lesquels soutiennent nos actions. Nous tenons aussi à remercier les personnels du Musée Denon, Madame la Conservatrice, pour la mise en valeur des œuvres de l’ancien hôpital qui leurs sont prêtés. Acte 2 Salle des Etains : Vous avez pu voir le remarquable travail de restauration déjà effectué par la restauratrice madame Laurence Blondeau [...] Concernant le financement de la restauration, il s’élève à 10 810 euros, nous apportons un reliquat de 5 810 euros et un apport de l’association de 5000 euros que nous allons remettre aujourd’hui à la Fondation du Patrimoine de Saône-et-Loire. D’autre part, l’association s’était engagée à obtenir dans une collecte une somme de 24 000 euros grâce à des manifestations ou des événements divers sauf que la Covid a frappé ! Début octobre, nous avions collecté 17 226 euros auprès de 75 donateurs dont certains ont donné à plusieurs reprises mais c’était sans compter sur une heureuse surprise par le biais de la société Socami/Banque Populaire qui nous a fait un don très important de 5 000 euros et nous les en remercions infiniment. Grâce à ce don très important, nous ne sommes plus qu’à 1274 euros du montant attendu par la Fondation du Patrimoine pour abonder à son tour le financement de la restauration ! L’association remercie tous les donateurs pour leur don quels qu’ils soient et remercie également, la Direction Régionale des Affaire Culturelles, le Département, la Fondation du Patrimoine, les Services de la ville et monsieur le Maire pour leurs encouragements et leur soutien. Nous, adhérents et amis de l’association d’Abigaïl Mathieu souhaitons que les travaux de démolition soient exécutés rapidement afin de permettre la restauration du vestibule et la réouverture au public de l’ensemble des locaux du patrimoine. Au nom de l’association d’Abigaïl Mathieu, je remets ce chèque de 5000 euros à la fondation du patrimoine, somme qui a été prévu dans le plan de financement de la restauration de la salle des Etains. Je vous remercie! ».

Gilles Platret : « Merci de l’organisation de cette double cérémonie et vous l’avez rappelé Françoise, cérémonie qui montre la pertinence de l’association d’Abigaïl Mathieu dans sa volonté de restauration de cette œuvre. C’est d’ailleurs, je crois, la vocation même de cette association et elle la cultive avec beaucoup de mobilisation de fond […] Grâce à l’action associative et l’action des bénévoles on peu aujourd’hui entrevoir la poursuite de ce chantier […] Je suis très heureux parce que officiellement Fabrice Cordier l’a rappelé, Abigaïl Mathieu reste une figure incontournable. Le déménagement de l’hôpital il y a 10 ans n’a pas coupé les liens avec la grande bienfaitrice de l’ancien Hôpital dont d’ailleurs nous fêterons bientôt un important anniversaire. Chère Françoise, vous nous dites derrière un air sévère que ce visage respire la bonté ! Je suis prêt à vous croire mais je préfère toutefois ne pas avoir été en position de ses nombreux maris (rires)[…] Cela dit, il est vrai que Abigaïl Mathieu a joué un rôle extraordinaire ici. Donc je suis heureux car ce tableau préside à nos réunion de la salle des commissions de l’hôpital William Morey nouvelle formule et qui est aussi appelé la salle des surveillances et qu’à ce titre là, accueille beaucoup de monde et Abigaïl Mathieu qui y est présente rappellera en réalité l’objectif qui reste celui des soignants : c'est-à-dire d’apporter un peu d’humanité face à la souffrance et soulager par la générosité ce que la vie réserve parfois de plus sombre à l’espèce humaine. C’est un beau symbole de continuité de la présence hospitalière ici, de la continuité de l’action publique et privée au bénéfice de ceux qui souffrent […] Alors ce site continu sa mue et nous, nous continuons le chantier des démolitions. Vous êtes là et je note la force de mobilisation de votre association qui continue toujours de réussir des miracles au quotidien mais le miracle chers amis c’est quand nous aurons entièrement transformé ce site […] Au nom de Chalon, je vous remercie toutes et tous ! ».

Photoreportage info-chalon.com

J.P.B