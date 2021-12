HOPITAL DE CHALON - La CGT du Centre Hospitalier dénonce l'absence d'avancées sur le dossier de la chirurgie chalonnaise

Communiqué de Presse : Activité Chirurgicale au CH de Chalon sur Saône



Un mois et demi après le mouvement organisé à l’initiative de la CGT le 14 octobre 2021, force est de constater que malgré notre demande insistante, mis à part un premier communiqué, aucune information de la part de la Direction, n’a été faite à la population concernant la crise et les difficultés de prise en charge dans le cadre de l’activité Chirurgicale.



De notre coté, nous avons pu, à notre demande bénéficier d’une information qui concernait l’activité de cet automne en comparaison à celle de 2020 et 2019, 2020 restant quand même une année très particulière du fait du COVID.

- 66% de l’activité programmée a pu être réalisé en comparaison à l’activité de 2020.

- en incluant les urgences chirurgicales, sur septembre/ octobre, c’est 87 % de l’activité de 2020 qui a été réalisé.

Plus de 30% d’activité d’urgence en moyenne, alors la question que l’on peut se poser, les patients déprogrammés deviennent ils malgré eux les urgences de demain? Avec une perte de chance à la clé?

Au sortir du Conseil de surveillance du 14 octobre, nous avions pointé les perspectives suivantes :

- un renfort du CHU dés le 1er novembre : dans les faits, un médecin anesthésiste junior par jour qui est arrivé seulement à la mi-novembre, est-ce suffisant pour répondre aux besoins ? apparemment non ! Surtout que leur statut ne leur permet pas de faire des gardes et donc soulager les anesthésistes à temps pleins du CH!

- Au niveau attractivité, un problème de charge de travail lié à la double garde d’anesthésie ( bloc / maternité ) et une importante activité d’urgence au bloc sur le CH de Chalon : dans les faits pas de changements à ce niveau.

- un accueil adapté des anesthésistes remplaçants et c’est bien la moindre des choses: Pas de réponse formelle en la matière

- une harmonisation des contraintes imposées au secteur public en terme de limitation des dépassements de rémunérations des remplaçants avec le secteur privé : le gouvernement a fait le choix de repousser d’un an l’application de la Loi RIST qui plafonnait les rémunérations et dans un an, on fait quoi ? des remplaçants qui reviennent, mais à quel prix ?



Il n’y a pas grande évolution par rapport à une problématique pourtant d’extrême importance. Et quelque chose nous dit qu’après l’anesthésie, ce sont les obstétriciens/ gynécologues, déjà en souffrance, qui s’orientent vers le même type de problématique…

En octobre, nous avions relayé notre alerte auprés des élus :

- Aucun écho de la part des députés GAUVAIN et REBEYROTTE,

- Me MERCIER, Monsieur DURAIN, Me UNTERMEYER, Mr PLATRET ont écrit au Ministre de la Santé, au 1er Ministre, mais si une réponse leur a été faite, la CGT du CH, les hospitaliers n’en n’ont pas eu retour.

- Me UNTERMEYER refuse que Me ROUSSOT (CGT hôpital) aborde le sujet dans une réunion qui concernait la désertification sanitaire et l’hôpital en la présence de Monsieur PRIBILLE (Directeur de l’ARS), alors que l’interpelation devant les élus et les citoyens, du Directeur de l’ARS avait pour nous, tout son sens.



Au vu de cette situation, un mois et demi après, la CGT a décidé de reprendre son bâton de pèlerin et remettre le dossier de l’activité chirurgicale à l’Hôpital de Chalon sur la Place Publique.



Comme vous avez pu le comprendre, nous n’avons pas eu communication d’informations précises mais nous pouvons penser avec certitude du fait des différentiels d’activités qu’un certain nombre d’interventions sont déprogrammés et en attente.

Les interventions à caractère urgent sont bien sûr priorisées; pour les autres, qu’il s’agisse d’une coloscopie, d’une intervention orthopédique, les délais d’attente s’allongent avec un impact certain en terme de délai diagnostic ou réhabilitation fonctionnelle.

La crise COVID a entraîné un certains nombre de perte de chance, n’en rajoutons pas.et voilà la cinquième vague qui arrive, on pourra toujours faire porter le chapeau à la COVID...

Nous rappellerons simplement que l’alerte a été lancée auprès de l’ARS en juin 2021 et un renfort très modique du CHU n’est intervenu qu’ à partir de la mi novembre

Nous rappellerons simplement qu’il incombe à l’ARS la responsablité d’assurer la réponse au besoin sanitaire de la population !!



Nous demandons ce jour à avoir des informations complémentaires et précises notamment concernant les délais de prise en charge chirurgicale pour chaque spécialité, des indicateurs qui nous permettent de savoir si l’Hôpital Public a les capacités de répondre aux besoins sanitaires de la population au regard de ses moyens humains et matériels.

Nous demandons ce jour à ce que les personnels paramédicaux, les représentants du personnel soient associés aux réflexions et aux décisions prises concernant le bloc opétratoire

La CGT du Centre Hospitalier de Chalon sur Saône