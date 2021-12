COVID19 - A priori pas de vacances de Noël rallongées annonce Jean-Michel Blanquer

Des vacances anticipées ont été évoquées pour lutter contre la hausse des cas, avant d’être abandonnées. Si l’épidémie s’aggrave, repoussera-t-on le retour à l’école ? « A priori non, mais je n’exclus jamais rien. Ce n’est pas l’hypothèse privilégiée. » Jean-Michel Blanquer était l'invité ce jeudi matin de Jean-Jacques Bourdin sur RMC/BFM TV. « On est à tout petit plus de 3 000 classes fermées, ça s’est stabilisé en cette fin de semaine » dans les écoles primaires, a annoncé d’emblée le ministre. « Il y en a très peu dans les écoles secondaires, a expliqué Jean-Michel Blanquer, nous sommes un des pays d’Europe qui a le plus vacciné les plus de 12 ans, plus de 80 % d’entre eux sont vaccinés. »