Bienvene à Aden MAGE

Aden MAGE est né le 28 novembre à la maternité de Chalon-sur-Saône. Il est le troisième enfant après Marylou, 12 ans 1/2, et Léo, 8 ans 1/2, d'Estelle BOUVIER et Axel MAGE. La maman est commerciale sédentaire et le papa est climaticien. La petite famille réside à Chalon-sur-Saône.