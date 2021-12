Un nouveau service départemental pour accompagner les associations en Saône et Loire

Dans le cadre de la concertation engagée par le Département, sur ce sujet, une rencontre a été initiée par Sophie Clément, vice-présidente à la vie associative, avec les représentants du monde associatif le 6 décembre en écho à la journée mondiale du bénévolat.

Avec plus de 11 000 associations, 110 000 bénévoles et 15 000 salariés, le maillage associatif est un véritable atout pour la Saône-et-Loire. Un réseau indispensable tant pour l’aspect social que pour l’aspect économique, dont l’avenir s’est fragilisé avec la crise sanitaire. Aussi, afin de redonner l’énergie au mouvement associatif, le Département s’investit en créant un service départemental dédié, porté par Sophie Clément, la nouvelle vice-présidente chargée des associations, qui animait lundi une réunion de concertation sur ce sujet.



A la suite des premiers échanges avec les associations depuis le mois de septembre, Sophie Clément avait ciblé trois thématiques, abordées sous forme de tables rondes.

Les besoins de la vie associative qui se traduisent par la nécessité de mieux connaitre l’existant pour gérer plus facilement les démarches du quotidien.

La recherche et le maintien de bénévoles, qui fait ressortir le besoin de mieux cibler les profils, l’importance de les former et de les responsabiliser.

La valorisation de la fonction de bénévoles où les conseils et les idées pour adopter les bonnes pratiques sont les bienvenus.

Le nouveau service départemental visera à accompagner les associations et à répondre à leurs questions en créant du lien, en innovant avec des actions et événements fédérateurs, en les aidant à ouvrir les bonnes portes en fonction de leurs besoins. Ce service sera la porte d’entrée première au service de toutes les associations de Saône-et-Loire.