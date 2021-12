Le CCAS de St Rémy contraint de modifier la distribution des 430 colis de noël aux séniors de la commune.

Habituellement, les séniors de plus de 70 ans se retrouvent à la salle Georges Brassens pour le traditionnel goûter musical offert par le CCAS lors de la distribution des colis de noël. Cette année la recrudescence de la covid 19 a obligé le CCAS à revoir la manière de distribuer les colis.

En effet les bénéficiaires sont venus malgré tout à la salle Brassens recevoir leur colis mais, simplement, sans pouvoir s’attabler comme les autres années pour faire le goûter et danser aux rythmes de la musique. Éric Bijon, accordéoniste, était là juste pour mettre un peu d’ambiance de fêtes.

Les élus, dont Florence Plissonnier maire de St Rémy, et les membres du CCAS avaient revêtu bonnets, pulls de noël pour égailler cet après-midi et remettre aux aînés les 280 colis simple et 180 colis doubles (destinés aux couples) confectionnés avec des produits locaux.

C.Cléaux