Accueil des Villes Françaises : l’antenne de Chalon a pu enfin célébrer son 50e anniversaire

Autrement dit l’antenne chalonnaise de l’Accueil des Villes Françaises... Enfin, après deux reports au printemps puis à l’automne 2020. Mais, comme n’a pas manqué de le faire remarquer le maire de Chalon, il s’en est encore fallu de peu, que la fête n’ait pas lieu une nouvelle fois. La raison étant toujours la même depuis maintenant plus de dix-huit mois : la pandémie de Covid-19, qui empêche le monde de vivre normalement.

C’est ainsi que la convivialité, à laquelle Gilles Platret est très attaché, a été à nouveau écornée, avec la suppression du traditionnel vin d’honneur. Mais, même si c’était un anniversaire historique - on n’a pas tous les jours un demi-siècle ! -, en pleine phase ascendante de la 5e vague du virus, on ne pouvait pas ne pas respecter les consignes sanitaires strictes actuellement en vigueur.



De la réception en mairie au repas de fête...

Malgré tout, la fête, préparée depuis de longues semaines par une dynamique équipe de bénévoles, a été belle, avec, outre la réception à l’hôtel-de-ville, une visite guidée du vieux Chalon, et plus particulièrement celle de la cathédrale Saint-Vincent et de son cloître nouvellement restauré, une exposition des œuvres réalisées par les adhérents et une dégustation à la Maison des Vins de la Côte chalonnaise, et pour terminer un déjeuner servi au restaurant éponyme.

En préambule, Gilles Platret, qui était accompagné par Marie Mercier, sénatrice de Saône-et-Loire, Bénédicte Mosnier, Maxime Ravenet, et Philippe Finas, adjoints, Véronique Avon, Isabel Paulo, Serge Rosinoff, et Monique Brédoire, conseillers municipaux, a dit tout son plaisir d’accueillir les AVF Chalon, notamment représentés par leur présidente Françoise Finas, à laquelle s’était joint Dominique Malard, président de l’Union régionale AVF Bourgogne Franche-Comté, venu spécialement de Dijon.



« Ce bras armé de miel... »

Gilles Platret a tenu à souligner l’importante mission d’accueil qu’avait l’antenne chalonnaise de l’Accueil des Villes Françaises. Car à Chalon l’esprit de convivialité tient une grande place. Le célèbre historien bourguignon de la Renaissance Pierre de Saint Julien de Balleure n’écrivait-il pas que les Chalonnais ont la réputation d’être affables. « On a besoin de ce bras armé de miel que vous êtes pour accueillir les nouveaux arrivants » a ainsi confié le maire de Chalon, après avoir rappelé qu’on assistait depuis un certain temps à un mouvement de déconcentration, lequel se traduit au niveau local, de recensement en recensement, par un gain d’habitants.



Le bénévolat dans ce qu’il a de merveilleux...

Dans un premier temps, Françoise Finas avait fait état du partenariat avec la Ville. Utilisant même le mot de « marraine ». Une marraine qui tout au long de l’année gâte sa filleule avec la mise à disposition d’une salle, du renfort en matériel, et bien sûr une subvention. Et qui n’a pas oublié son 50e anniversaire avec un petit « coup de pouce » financier. La seconde « bonne fée » ayant été l’Union régionale AVF Bourgogne Franche-Comté avec l’octroi d’une subvention exceptionnelle. Françoise Finas avait également mis en exergue « le bénévolat dans tout ce qu’il a de merveilleux ». Un bénévolat avec un grand B qui se manifeste à longueur de semaines lors des activités hebdomadaires, du lundi au vendredi, et des animations ponctuelles, de septembre à juin. Evoquant, elle aussi, la crise sanitaire que nous connaissons, la présidente de l’AVF Chalon a fait remarquer « Nous venons de vivre deux années de rupture, notamment avec les différents confinements... Nous étions sevrés, nous avions perdu le moral... Je suis étonnée par la vivacité avec laquelle les gens ont réapparu. Les adhérents sont restés. Les activités ont repris. Nous sommes passés dans une nouvelle vie. Le monde d’après est reparti ».



Succédant au micro à Françoise Finas, Dominique Malard s’est réjoui de la bonne entente qui régnait entre la municipalité et l’AVF Chalon, permettant ainsi une très bonne intégration des nouveaux arrivants dans la cité de Niépce. Le président régional a aussi souhaité une longue vie à l’antenne chalonnaise et dans un élan d’optimisme donné rendez-vous à l’assistance... pour le centenaire !



Le mot de la fin est revenu à Marie Mercier. La sénatrice de Saône-et-Loire a cité un extrait du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry « Le Sahara est plus vivant qu'une capitale et la ville la plus grouillante se vide si les pôles essentiels de la vie sont désaimantés. » Et d’ajouter « A Chalon, vous êtes des pôles aimantés ».

Gabriel-Henri THEULOT