Une nouvelle adjointe à la culture élue au dernier conseil municipal du 13 décembre 2021 à Châtenoy le Royal.

27 délibérations à l’ordre du jour de ce conseil municipal qui s’est déroulé à la salle des fêtes (contraintes sanitaires obligent) avec en premier lieu l’appel des élus, l’ensemble des élus étaient présents ou avaient donné un pouvoir exceptée l’élue de l’opposition "divers centre" absente à ce conseil.

Après lecture et approbation de l’ordre du jour, le premier rapport était l’élection d’un nouvel adjoint pour le 8ème poste d’adjoint vacant suite au décès de madame Isabelle Haubensack.

Vincent Bergeret a proposé Nathalie Ferry comme candidate au poste de 8ème adjoint, il a été procédé à une élection à bulletins secrets comme l’exige le code générale de collectivités territoriales avec Laëtitia Pelletier et Kamal Hammani secrétaires, Marie Mercier et Dominique Albin assesseurs.

Résultat du vote : 25 voix pour et 3 blancs. Nathalie Ferry élue 8ème adjoint chargé des affaires culturelles.

Dans les décisions prises par le maire (question 2), les décisions 43/2021 et 44/2021 ont fait l’objet de demande de précisions de la part de l’opposition : « Concernant les décisions 43 et 44, nous souhaitons quelques précisions. En effet, la décision 43 est un contrat pour l’installation téléphonique des logements séniors mais elle comprend une maintenance (du matériel). De quoi s’agit-il exactement ? De même la décision 44 porte sur la location du matériel téléphonique et l’accès aux services. Est-ce la téléphonie standard ou autre chose ? Et ce système est-il imposé aux locataires ? Est-il déjà inclus dans les charges de leur loyer car cela représente 925 € TTC soit si l’on compte 25 logements, 37 € mensuel ? ».

Monsieur le maire a demandé à Madame Brochot (DGS) de donner quelques précisions :

« Il s’agit de toute la partie matériel (routeurs, bornes wifi...), l'abonnement à la fibre pro et la maintenance de l'ensemble, qui permet l’installation des accès TV, téléphonie et internet payant pour les logements. Le déploiement de cette installation permet également la domotique du bâtiment. La fourniture du matériel est payée mensuellement à la société de recouvrement Grenke. L'abonnement fibre ainsi que la maintenance est payée à la société Idéal Solutions basée à Chalon sur Saône. »

La révision du PLUI (question 14) a fait l’objet de commentaires par les élus de ̏Châtenoy pour la transition˝ sur les modifications apportées dans le zonage de la commune, entre autre sur le choix de zones à urbaniser et la problématique créée par l’augmentation du flux de circulation dans les quartiers existants, l’accès aux transports collectifs, la consommation des surfaces agricoles passées en zones constructibles contraire à l’objectif du PADD. Ils ont fait part de leur questionnement sur le plan vélo qui fait partie du plan de développement inscrit au PLUI et ont demandé si cette question allait être étudiée.

Vincent Bergeret : « On ne veut pas consommer à tout prix de l’espace mais on essaie de recréer ce que l’on a perdu (12ha au total) entre la peupleraie et l’espace derrière le cimetière. Pourquoi on a choisi la zone derrière le Tillet parce qu’on n’a pas de problème de zone humide, c’est normal, c’est drainé. On n’a plus guère de possibilité, on a fait le tour de la commune et cela restait le seul endroit possible. Je suis d’accord avec vous sur le fait de ne pas en construire beaucoup, c’est une bande qui est limitée avec la possibilité d’une quarantaine de pavillons. Je rappelle quand même que les accès sont déjà existants. En ce qui concerne les moyens de transports, il faudra certainement voir avec le Grand Chalon. Pour le plan Vélo, il y a eu déjà beaucoup de choses de faites.» Il a proposé de réunir la commission voirie urbanisme début 2022 pour travailler sur ce qui pourrait être l’extension de pistes cyclables actuelles voire nouvelles.

L’autre gros sujet du conseil municipal était la question 27 concernant le rapport d’orientations budgétaires. Fabrice Rignon était le rapporteur de ce rapport.

Info Chalon reviendra sur ce sujet dans un autre article.

L’ordre du jour étant épuisé, le maire de la commune a donné quelques informations et dates pour janvier 2022 en fonction de la situation sanitaire.

C.Cléaux