AVIS DE DECES - Monsieur Guy BERT

LUX



Françoise et Daniel,

Catherine et Pierre,

Chantal et Philippe,

ses filles et leurs époux ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute sa famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Guy BERT

survenu le 19 décembre 2021 à l'âge de 88 ans.

Une cérémonie civile sera célébrée le mardi 28 décembre à 11h15 en la salle omniculte au crématorium de Crissey, suivie de la crémation.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir son épouse,

Madame Marthe BERT

décédée en 2015.