COVID 19 - Face au capharnaüm, l'Education Nationale fait machine arrière sur son protocole de test

Il fallait s'y attendre au regard du "bordel" ambiant sur la question du parcours de tests. Des laboratoires submergés par les demandes, des arrêts de travail en pagaille pour les parents, le gouvernement qui avait annoncé ses nouvelles mesures pour la rentrée de janvier n'a pas traîné pour faire machine arrière ce jeudi.

Jusqu'à présent, les élèves du primaire devaient réaliser un test PCR ou antigénique à chaque nouveau cas positif déclaré dans la classe, puis réaliser un autotest à J+2 et J+4 pour pouvoir continuer à suivre les cours en présentiel. Même chose pour les élèves du secondaire âgés de 12 ans et plus justifiant d'une vaccination complète (les non-vaccinés doivent rester isolés pendant sept jours).

Pour ces élèves cas contacts, ce parcours sera désormais valable pour la semaine, même si de nouveaux cas positifs sont détectés dans la classe dans les jours qui suivent le premier cas.

Si un élève de la classe accueilli sur présentation d'un test négatif se déclare positif (par exemple à la suite d'un autotest réalisé à J+2 ou J+4), il ne sera pas nécessaire de redémarrer un cycle de dépistage pour les autres élèves.

Ce cycle ne redémarrera que si le deuxième cas confirmé a eu des contacts avec les autres élèves après un délai de sept jours suivant l'identification du premier cas.

C'est dire que face aux ambitions de dépistage, le gouvernement s'est retrouvé devant un mur. Une situation qui était évidente au regard de la logistique disponible. Pour les directeurs d'école, vérifiez vos boites mail ! Les informations sont dedans !

