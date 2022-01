Qui sont les 15 agents recenseurs de la collecte 2022 ?

Recrutés spécifiquement pour la durée de la campagne de recensement 2022, du jeudi 20 janvier au samedi 26 février, les quinze agents assureront la collecte auprès des personnes à recenser. Pour ce faire, ils seront munis d'un arrêté de nomination et d'une carte officielle comportant indication de la fonction, photo, cachet de la ville et signature du maire de Chalon-sur-Saône. Leurs portraits et les modalités pratiques de la collecte avec Info Chalon.

Le recensement est une opération transversale qui mobilise un certain nombre d'agents administratifs comme Emeline Nicolas et Hélène Revol du service Etat Civil/Élections, qui ont été nommées respectivemnt coordinateur communal et coordinateur communal adjoint.

Elles sont chargées de la préparation et du suivi de la collecte (recrutement des agents recenseurs, timing de la collecte, accueil des habitants). Ces deux agents vont également assurer elles-mêmes la fonction d'agent recenseur.

Les 15 agents recenseurs ont été recruté parmi les agents des collectivités afin de valoriser les savoirs et les expériences des agents qui maitrisent les procédures administratives et l'accueil du public.

Voici les noms des 15 agents recenseurs recrutés pour cette collecte 2022 :

Cédric Anglade

Catherine Cochet-Joigneault

Matthieu Drouillet

Sylvie Fort

Alexandre Gaudillat

Élisabeth Grandjean

Hocine Haddad

Cédric Lacomme

Catherine Marion

Fabrice Mauchamp

Ghislaine Moisson

Isabelle Poillot

Laurence Royer-Nuzillat

Caroline Sebelon

Annick Thibert

Ces agents recenseurs reçoivent une formation dispensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Cette formation évoque les objectifs du recensement, le cadre juridique applicable ainsi que les modalités pratiques de la méthode de collecte tout en soulignant l'obligation du respect absolu de la confidentialité des informations recueillies.

Seul l'INSEE est habilité à exploiter les informations collectées selon les procédures approuvées par le Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

Ils sont nommés par arrêté du maire et munis d'une carte officielle qu'ils doivent présenter lors d'une mission de collecte et que chacun est en droit de réclamer.

Attention, la période de recensement est propice au développement de démarches, à domicile, de personnes malveillantes. Nous vous invitons les habitants à être vigilants.

D'où l'intérêt de cet article.

À noter que chaque personne recensée est destinataire d'une lettre d'information concernant les modalités du recensement. Ce courrier est distribué par les agents recenseurs dans les boîtes aux lettres des adresses concernées. De plus, les agents recenseurs auront à leur disposition des affiches à apposer dans les entrées d'immeubles afin d'informer les occupants des logements de l'immeuble.

Depuis 2005, les personnes recensées ont le choix entre un recensement sur support papier et un recensement par Internet. Depuis 2016, le recensement par Internet est proposé en premier systématiquement, le support papier n'étant qu'un recours et destiné aux personnes ne disposant pas de l'outil informatique.

Pour la Ville de Chalon-sur-Saône, nous avons obtenu une moyenne de 45,8% de réponse par Internet lors de la collecte 2020. Un objectif supérieur est attendu pour Chalon-sur-Saône.

Les agents recenseurs portent un masque, n'entrent pas dans les logements et respectent les mesures de distanciation.

Pour celles et ceux qui opteront pour le suppport papier, l'agent reste à l'extérieur du domicile pour aider à remplir les documents : un quart d'heure suffit. Il reviendra après rendez-vous pour récupérer les documents remplis.

Bien entendu, les documents peuvent également être retournés en mairie : Service du Recensement (Hôtel de Ville, C.S 70092, 71321 Chalon-sur-Saône Cedex).

Conformément à la loi 51-711 du 7 juin 1951 qui rend obligatoire la réponse aux questionnaires du recensement, les autorités municipales insistent sur le caractère obligatoire des réponses au recensement.

Une amende de 38 euros est prévue en cas de refus de répondre.

Et pour finir, voici les coordonnées du service de recensement de la population :

Téléphone : 03.85.90.51.98

Courriel : [email protected]

Localisation : Hôtel de Ville rez-de-chaussée après l'ascenceur et les marches d'escaliers, à droite.

Horaires : Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi : de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures

Le Jeudi de 9 heures à 12 heures

Adresse postale :

Mairie

Service État Civil/Élections

Pôle Recensement de la Population

C.S 70092

71321 Chalon-sur-Saône Cedex

(Crédits photos : @Ville de Chalon-sur-Saône, à l'exception de la photo de une et la dernière photo)



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati