AVIS DE DECES - Madame Hélène FICHS

CHALON-SUR-SAÔNE



Marie-Claude et Alain Dufraigne,

Michèle Fichs,

ses filles et son gendre ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Madame Hélène FICHS

survenu le 1er janvier 2022, à l'aube de ses 100 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 11 janvier 2022, à 14 heures, en l'église Saint-Cosme de Chalon-sur-Saône.

Pas de plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Hélène a rejoint son mari

Robert

décédé en 1996.