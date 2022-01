Les centres commerciaux de plus de 20 000 m2 bientôt interdits sans pass vaccinal ?

Alors que l'étau se resserre en France contre les non-vaccinés au sein desquels, il faudra bientôt ajouter tout ceux dont le schéma vaccinal est arrivé à expiration, nombre d'idées "imbéciles" (n'ayons pas peu des mots !) fleurissent ici ou là. Ainsi, on ne compte plus les tribunes, les prises de positions de "spécialistes" auto-revendiqués qui appellent à durcir les dispositifs contre les non-vaccinés. Les derniers exemples en date sont ceux de l'interdiction d'accès aux centres commerciaux de plus de 20 000 m2 aux non-vaccinés. Un dispositif dont on a déjà vu les limites lorsque le gouvernement avait essayé de le mettre en place. De nombreux référés avaient été déposés avec le soutien même des centres commerciaux. L'idée est en train de ressurgir mais rappelons que la Saône et Loire devrait être épargnée si elle devait être mise en place, compte tenu de la superficie de ses surfaces commerciales, les commerces de première nécessité ne pouvant être impactés par les limitations d'accès.

Autre sujet qui montre la bêtise crasse du moment, celle d'une tribune publiée ce dimanche matin dans les colonnes du Parisien par un médecin -le Pr David Smadja, professeur d'hématologie- et un avocat au barreau de Paris -Me Benjamin Fellous- qui appellent à une réponse judiciaire pour "sanctionner" les non-vaccinés contre le Covid-19 s'ils contaminent d'autres personnes.

Ce qui est stupéfiant dans l'ambiance délétère du moment, c'est qu'il convient encore et toujours de rappeler que l'obligation vaccinale n'est pas en vigueur en France. Que les non-vaccinés ne sont pas l'illégalité... Sans doute qu'il conviendrait qu'à un moment tous ces grands cerveaux comprennent à quel point ils ont perdu toute lucidité... à moins que la COVID 19 accélère la démence sénile.

Laurent Guillaumé