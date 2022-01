250 anti-passes ont défilé dans les rues de Chalon-sur-Saône ce samedi

Un cortège moins fourni pour le 26ème samedi de mobilisation pour la liberté vaccinale à Chalon-sur-Saône après un net regain la semaine passée. Plus de détails avec Info Chalon.

Dans la nuit de vendredi 14 à samedi 15 janvier, les députés ont adopté sans surprise, le projet de loi controversé transformant le pass sanitaire en pass vaccinal en deuxième lecture.

Le Sénat à majorité de droite a voté à nouveau le projet de loi mais en maintenant certains points de désaccord avec l'Assemblée nationale, à qui reviendra donc le dernier mot ce dimanche 16 janvier.

Ce même jour, c'est quelques 560 000 personnes qui devraient voir leurs passes sanitaires désactivés, selon le ministère de la Santé, faute de rappel de dose dans le délai imparti.

Mais ce samedi a aussi celui de la 26ème journée de manifestations des anti-passes qui ont rassemblé 54 000 participants dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur.

Soit près de deux fois moins que le week-end dernier où ils étaient 105 200 à défiler suite aux récentes déclarations du président Emmanuel Macron sur les non-vaccinés.

À Chalon-sur-Saône, près de 250 personnes ont battu le pavé, selon le Collectif Chalonnais Anti-passes et Liberté vaccinale, 250 selon la Police.

Et, si la mobilisation est en forte baisse, elle reste toutefois plus importante qu'avant la phrase-choc du chef de l'État.

Comme chaque samedi, les anti-passes locaux avaient rendez-vous à 15 heures sur la Place de Beaune, pour une première heure consacrée aux prises de parole.

Au micro se sont succédés des visages bien connus des habitués de ces rassemblements hebdomadaires comme Pierre Laine, Pascal Poyen, Yoann Janet ou encore Yvonne Desplaces, la coiffeuse anti-pass de la première heure, tous membres du Collectif Chalonnais Anti-passes et Liberté vaccinale qui organise la manifestation.

Les manifestants ont ensuite pris la direction de la Rue Émiland Ménand et la Place de l'Obélisque avant de remonter la Rue de la Citadelle et d'emprunter la Rue d'Autun pour s'arrêter vers la permanence de Raphaël Gauvain, député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, où les attendaient des policiers postés devant la porte afin d'éviter des actes de vandalisme.

Les anti-passes ont alors profité de cette première étape pour un nouveau temps de parole.

Les manifestants ont ensuite pris la direction de la Rue Gloriette et le Boulevard de la République. Après deux nouveaux temps de parole sur la Place de l'Obélisque et la Place de Beaune, le cortège a emprunté les rues piétonnes.

Durant la traversée de la Rue aux Fèvres, les anti-passes locaux ont expliqué en avoir ras-le-bol qu'on les pointe du doigt comme étant d'extrême droite.

«La question n'est pas là. Nous sommes pour la défense des libertés individuelles et collectives. Nous refusons de rentrer dans une société de contrôle et de surveillance généralisée», nous explique Yoann Janet.

À noter que sur le tract distribué par le collectif durant ces deux derniers jours, il est fait mention du crédit social, allusion à cette forme de gouvernance chinoise conçue pour répondre aux difficultés de faire appliquer les lois et les décisions de justice avec un capital de points qui peut se bonifier ou s'éroder.

Ils se sont arrêtés devant le local de campagne du groupe LREM, situé dans cette même rue, où les attendaient là aussi les forces de l'ordre. L'occasion d'un autre temps de parole.

Les manifestants poursuivaient leur chemin à travers la Place et la Rue Saint-Vincent lorsqu'au détour d'une autre prise de parole, ils ont été interpellé par une commerçante.

D'après certains témoignages, elle les auraient qualifié d'«emmerdeurs».

Après une brève altercation avec la commerçante invectivée et huée par cette foule en colère et qui a dû baisser le rideau métallique de la boutique, le cortège a repris son chemin pour applaudir, une fois n'est pas coutume, la boutique Baboüsh.

Durant les prises de parole, nous avons appris que Pascal Poyen et Yoann Janet ont été reçus jeudi matin par Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, suite à la lettre envoyée à tous les députés de Saône-et-Loire et Côte-d'Or et adressée à Raphael Gauvain qui n'a pour l'heure pas encore répondu.

Quant au maire, il les a contacté via son cabinet dès réception du courriel. «Intrigué» par son contenu, ce dernier leur a demandé des éclaircissements concernant cet appel à la destitution du président Emmanuel Macron. Il leur a également proposé de rencontrer le sénateur LR de Côte-d'Or Alain Houpert, connu pour son opposition au pass vaccinal.

Le collectif a obtenu du maire une salle à la Maison des Associations afin qu'ils puissent se réunir pour les agoras du mercredi en raison du grand froid et qui ont lieu habituellement à la Place de l'Hôtel de Ville.

Vendredi 14 janvier, le collectif avait rendez-vous à Saint-Marcel avec Ivan Brochiero, référent en Bourgogne des associations Bon Sens et Réaction 19, afin de préparer des actions communes.

Les membres du Collectif Chalonnais Anti-passes et Liberté vaccinale ont donné rendez-vous mercredi 19 janvier 18 heures 30 à la Maison des Associations pour une agora.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati