AVIS DE DECES - Monsieur Guy VUEZ

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Denise, son épouse ;

Olivier, Cécile et Stéphanie,

ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants

et son arrière-petite-fille ;

Henri, son frère ;

ses beaux-frères

et belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Guy VUEZ

Dit « José »

Retraité KODAK

survenu le 16 janvier 2022,

à l'âge de 84 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mardi 25 janvier 2022 à 10h30, en l'église de Châtenoy-le-Royal.

Fleurs naturelles uniquement.